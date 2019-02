Scritte razziste contro un ragazzo a Melegnano | lo sfogo della madre | Colpa anche

huffingtonpost

: Scritte razziste nel Milanese, nuova frase sul muro di casa. Seconda intimidazione per una coppia che ha adottato u… - Agenzia_Ansa : Scritte razziste nel Milanese, nuova frase sul muro di casa. Seconda intimidazione per una coppia che ha adottato u… - ilpost : A Melegnano, in provincia di Milano, sono stati trovati diversi graffiti razzisti contro una famiglia che ha adotta… - infoitinterno : «Ammazza al negar». Scritte razziste contro la famiglia che ha adottato un senegalese -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificatoda politici come Salvini". Lo ha detto Angela Bedoni, mamma di Bakary, commentando le nuovecomparse nel suo cortile a. "Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un problema", ha aggiunto."Bisogna non chiudere i porti, ma costruire ponti. Spero che a livello politico nazionale arrivi una condanna su quello che è successo a noi", ha aggiunto la mamma di Bakary. "Il decreto sicurezza - osserva - oggi mette in difficoltà molte persone. Ed èuna questione di cultura. È importante capire cosa è successo in Italia prima del '45 e oggi".