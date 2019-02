Corea del Sud | servizio 5G verrà introdotto gradualmente a partire da marzo

È stata rimpatriata in Corea del Nord la figlia dell'ambasciatore disertore a Roma : 'Così il mondo ha deciso di parlare prima di pace che di denuclearizzazione della penisola Coreana'.

Legame sempre più forte tra Calabria e Corea del Sud : Dopo gli incontri a Dubai per allacciare contatti e costruire opportunità per le imprese catanzaresi in vista di Expo 2020,

NordCorea - la danza di massa per il compleanno del defunto leader : L'articolo NordCorea, la danza di massa per il compleanno del defunto leader proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sulle tracce di Jonap - la botnet che incastra gli hacker della Corea del nord : hacker (Getty Images) E guerra sia: gli Stati Uniti, con una pervicacia così mai ostentata nel settore della sicurezza digitale, hanno dichiarato di voler ricostruire e quindi annientare una botnet che si sospetta essere legata alla Corea del nord. Ma cosa c’è di strano in questa decisione e cosa rappresenta, agli occhi di tutto il mondo? Per capirlo, occorre fare un passetto indietro. Innanzitutto: cos’è una botnet? Puntare alla massa ...

Corea del Sud e Corea del Nord stanno pensando di candidarsi insieme per ospitare le Olimpiadi del 2032 : È attesa nei prossimi giorni l’ufficializzazione di una candidatura congiunta di Corea del Sud e Corea del Nord per ospitare le Olimpiadi estive del 2032. L’annuncio della candidatura è previsto per venerdì 15 febbraio, quando a Losanna, in Svizzera, ci

Il parco da surf artificiale più grande del mondo sorgerà in Corea del Sud : Il parco da surf artificiale più grande del mondo sorgerà in Corea del Sud e aprirà i battenti nel 2020. Situato a Turtle Island, presso Siheung, città a un’ora circa dalla capitale Seul, il Wavegarden Cove diventerà un’attrazione per tutti gli amanti degli sport marini, perché oltre al surf si potranno praticare anche kayak, Sup e nuoto, senza dimenticare le passeggiate su una spiaggia lunga poco più di un chilometro. Il tratto distintivo del ...

USA ritengono che ci sono possibilità di denuclearizzare la Corea del Nord - : L'amministrazione statunitense è convinta che ci siano tutte le possibilità per porre fine ai programmi nucleari della Corea del Nord. Lo ha dichiarato mercoledì in un'intervista rilasciata a Fox TV ...

Trump prepara gli incontri con Cina e Corea del Nord : E poi, ha aggiunto, le nostre sanzioni severe hanno impedito ai cinesi di tenere in vita l'economia NordCoreana, spingendola al dialogo, 'sono stati molti utili' i cinesi. 'Posso dirvi questo " ha ...

Samsung Galaxy S10E : la versione base del nuovo top di gamma Coreano non ha più segreti : Dalla Rete continuano ad arrivare informazioni ed immagini inedite sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S10 di Samsung

Come si parlavano Stati Uniti e Corea del Nord quando non si parlavano : Per anni i due paesi hanno comunicato segretamente grazie alle rispettive intelligence: è una storia iniziata nel 2009

Come ci si veste in Corea del Nord : Raccontato a partire da tre riviste di moda: tailleur per le donne, completi per gli uomini e tessuti che si possono mangiare (in mancanza di cibo)

Perché Coats sconfessa Trump su Iran e Corea del Nord : ... Dan Coats , ha testimoniato davanti alla Commissione intelligence del Senato oggi, affossando due delle linee politico-programmatiche più forti del presidente Donald Trump in politica estera. Il ...

Inquinamento - Corea del Sud : la pioggia artificiale fallisce contro la cappa di smog : Fallito il tentativo della Corea del Sud di creare la pioggia artificiale per combattere l’Inquinamento atmosferico, attribuito alla vicina Cina. L’Amministrazione meteorologica Coreana ha eseguito in procedimento che ha lo scopo di innescare la pioggia “seminando” le nuvole con particelle di ioduro d’argento: le precipitazioni così create avrebbero fatto crollare l’Inquinamento, ma i risultati – per ...

Corea del Sud : Banca centrale prevede rallentamento crescita ai minimi da sette anni : Seul, 24 gen 06:01 - , Agenzia Nova, - La Banca di Corea ha pubblicato oggi le proprie previsioni in merito all'andamento dell'economia sudCoreana nel 2019. La Banca centrale prevede... , Git,