huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Garrone 'sbanca' i David di Donatello: 15 candidature per Dogman - ClaraMutsc : RT @HuffPostItalia: Garrone 'sbanca' i David di Donatello: 15 candidature per Dogman - HuffPostItalia : Garrone 'sbanca' i David di Donatello: 15 candidature per Dogman -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Sono state annunciate le nomination per la prossima edizione deldi. In testa in questa 64ma edizione troviamodi Matteo, che ha ottenuto il numero più alto di, ben 15, e Capri Revolution di Mario Martone che si attesta a 13.A pari merito al terzo posto si collocano Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo Sorrentino. A seguire ancora a pari merito, con nove, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. I premidiverranno consegnati a Roma mercoledì 27 marzo, con una cerimonia in diretta su Rai1.Sono stati annunciati anche i cinque nomi che si contenderanno il premio di miglior attore protagonista. Si tratta di Marcello Fonte (), Toni Servillo (Loro), Luca Marinelli (Fabrizio De André - Principe libero), Alessandro Borghi (Sulla mia pelle) ...