Android 9 Pie in arrivo per Razer Phone 2 | Razer Phone 3 forse non esisterà

OUKITEL C13 Pro porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato : OUKITEL sta per lanciare sul mercato un nuovo modello entry level, OUKITEL C13 Pro, che porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato. L'articolo OUKITEL C13 Pro porta Android 9 Pie nella fascia bassa del mercato proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano : arrivano le patch di febbraio - ma manca Android 9 Pie : Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+. arrivano le nuove patch di sicurezza di febbraio ma non c'è ancora traccia di Android 9 Pie e dell'annessa Samsung One UI, purtroppo. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano: arrivano le patch di febbraio, ma manca Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play : È stato da poco rilasciato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Motorola Moto G6 e Motorola Moto G6 Play, si inizia dal Brasile. L'articolo Android 9 Pie in rilascio per Motorola Moto G6 e Moto G6 Play proviene da TuttoAndroid.

Niente schermo QHD per la serie Huawei P30 - che userà ovviamente Android 9 Pie : Secondo quanto riporta lo User Agent Profile trovato in Rete, Huawei P30 e P30 Pro utilizzeranno uno schermo FullHD+ e, ovviamente, Android 9 Pie. L'articolo Niente schermo QHD per la serie Huawei P30, che userà ovviamente Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Data ufficiale per l’aggiornamento Android Pie sul Samsung Galaxy S8 : conferme dalla Turchia : Arrivano ulteriori novità che dovrebbero rendere fiduciosi gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S8, soprattutto in riferimento al pubblico che non vedere l'ora di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Una sorta di conferma rispetto alle notizie ufficiose riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, in cui vi avevamo anticipato che il rollout più atteso dagli utenti purtroppo non avverrà durante il mese di ...

Nokia 6 e Nokia 8 riceveranno Android 9 Pie la settimana prossima : Nokia 6 e la versione indiana di Nokia 8 dovrebbero finalmente iniziare a ricevere l'agognato aggiornamento ad Android 9 Pie la prossima settimana. L'articolo Nokia 6 e Nokia 8 riceveranno Android 9 Pie la settimana prossima proviene da TuttoAndroid.

Più che apprezzabile la quarta beta di Android Pie sul Samsung Galaxy S8 : aggiornamento vicino : Emergono alcune indicazioni a dir poco interessanti in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, in particolare per coloro che non vedono l'ora di provare l'aggiornamento Android Pie. Se da un lato dobbiamo fare i conti con una recente presa di posizione da parte del produttore, secondo cui dovremo attendere più del previsto per fare questo step (ve l'abbiamo riportata pochi giorni fa), allo stesso tempo oggi 15 febbraio arriva per ...

Il 15 febbraio con Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 ufficiale - da dove parte il rilascio : Era nell'aria da giorni e ora è realtà: Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 nella sua versione ufficiale è in prima distribuzione in Europa. Dopo la quarta beta dell'aggiornamento diffusa solo 3 giorni fa, ecco che l'update definitivo giunge a far capolino per gli utenti finali, anche per quelli che non hanno affatto partecipato alla beta pubblica relativa allo smartphone. Come apprendiamo prontamente da SamMobile, il pacchetto software ...

Xiaomi Mi 8 SE riceve MIUI 10 Stabile con Android 9 Pie - Xiaomi Mi A2 la TWRP ufficiale : Xiaomi Mi 8 SE riceve la nuova versione Stabile di MIUI 20 basata su Android 9 Pie, mentre per Xiaomi Mi A2 è disponibile la versione ufficiale di TWRP. L'articolo Xiaomi Mi 8 SE riceve MIUI 10 Stabile con Android 9 Pie, Xiaomi Mi A2 la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 5 diventa un Google Pixel - con tanto di Google Fotocamera - con questo porting di Android 9 Pie : Secondo un annuncio ufficiale, Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie nel primo trimestre 2019, ma il beta test pubblico per la ROM globale MIUI non è ancora iniziato. L'articolo Redmi Note 5 diventa un Google Pixel, con tanto di Google Fotocamera, con questo porting di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie : Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Sony Xperia XZ3 e i Sony Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact e Xperia XZ2 Premium L'articolo I Sony Xperia XZ3 e XZ2 ricevono le patch di sicurezza di febbraio mentre Motorola Moto Z3 Play è pronto per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Marce ingranate per Xiaomi Mi 8 Lite : Android Pie beta sulla Global Version : Ci sono buone notizie per lo Xiaomi Mi 8 Lite, la Versione economica dell'attuale top di gamma del brand cinese, anche se ancora per poco (non è passata neanche un'ora da che vi abbiamo raccontato della presentazione dello Xiaomi Mi9, fissata per il 20 febbraio, nella stessa giornata dedicata ai Galaxy S10). Prima di andare in vacanza per il capodanno cinese, il team di sviluppo aveva fatto sapere ci sarebbe stato un importante aggiornamento per ...

Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global Beta : Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con l'; aggiornamento di MIUI 9.2.11 Global Beta, anche se si tratta di una versione rilasciata solo per i Beta tester. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global Beta proviene da TuttoAndroid.