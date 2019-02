Diciotti | il voto sul blog divide il M5S

Salvini e il caso Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Caso Diciotti e voto M5S - Salvini : «Di Maio è una persona corretta» : Il vicepremier Matteo Salvini , nel corso del comizio di Castelsardo in provincia di Sassari, è tornato sul voto del Movimento 5 Stelle sul Caso della nave Diciotti : «Siamo in due al governo, da solo ...

Voto su caso Diciotti - M5s : “No allarmismo - è lo stesso quesito che ci sarà al Senato” : Il Movimento 5 Stelle prova a spiegare per quale motivo sia stata scelta una domanda complessa e contorta per chiedere agli iscritti di esprimersi - con il Voto online - sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Diciotti: "Nessun allarmismo, la risposta chiesta agli iscritti a Rousseau per il Voto di domani è uguale a quella che sarà chiesta martedì ai senatori della ...