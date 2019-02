Il donatore di midollo non si presenta | medico muore di leucemia a 39 anni

huffingtonpost

(Di domenica 17 febbraio 2019) Giuseppe Pustorino,calabrese 39enne è morto diil 28 novembre 2018 a Bergamo. Originario di Reggio Calabria, ha lottato per circa un anno contro la malattia ed ha sperato fino all'ultimo di salvarsi grazie ad una donazione di. Ilera stato trovato, per giunta compatibile all'80%. Eppure quella persona, che avrebbe potuto salvargli la vita, non si è maito in ospedale per sottoporsi al prelievo diA nulla è servito il disperato tentativo della sorella Maria Cristina che, compatibile al 50%, ha provato a donare il suo. Poi, ancora cure sperimentali, ma nulla da fare: Giuseppe si è spento. I dettagli della vicenda sono stati riportati in questi giorni dal Corriere della Sera.Pietro, fratello del compianto, ha dichiarato: "Giuseppe è morto due volte". Parole che si uniscono a quelle che, nel ...