Amazon non paga le tasse federali

Perché Amazon non costruirà più la sua nuova sede a New York : La sede di Amazon a Seattle, Washington Amazon non si sente la benvenuta a New York e quindi non aprirà più il suo nuovo quartier generale nella Grande Mela. Il gigante dell’ecommerce ha infatti annunciato che rinuncerà al piano di costruire una parte della sua nuova sede a Long Island City (nel Queens), per via dell’opposizione di alcuni politici delle amministrazioni locali che contestano duramente la promessa di incentivi statali pari a 2,8 ...

A San Valentino - lui - lei e i film Amazon Prime Video per una serata romantica. Ma non troppo. - : Divertenti sono anche The Office, con Steve Carrel, e le nove stagioni di Seinfled per ritrovarsi in mezzo al mondo della stand-up Comedy newyorkese degli anni Novanta. The Marvelous Mrs. Maisel ...

Torino - occhiali intelligenti per non usare i tablet in magazzino : i campioni del concorso Amazon : Un team di studenti del Politecnico ha realizzato un applicativo che potenzia le funzioni degli smart glasses

Offerte Amazon della Settimana : Idee regalo per San Valentino e non solo! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della Settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre Offerte non dimenticatevi di aggiungere leggi di più...

Tra le offerte Amazon di oggi 12 febbraio c'è Fire TV Stick - MacBook Air Retina e televisori 4K : sconti da non credere! : -43% Jaybird RUN Auricolari Wireless per lo Sport, Bluetooth 4.1, iOS Android, Bianco 119.00 € Compra ora Grande sconto del 43% per gli auricolari Jaybird Run , pensati per gli sportivi. Si tratta di ...

Woody Allen : il film non esce e lui fa causa a Amazon : Sono passati 25 anni, il regista fu scagionato dalle accuse, eppure il mondo, e Amazon, non dimenticano. La pellicola dell'ultimo film del regista, che doveva essere distribuita dal colosso dello ...

Woody Allen vuole 68 milioni dagli Amazon Studios per non aver distribuito il suo film : Woody Allen fa causa agli Amazon Studios. E chiede 68 milioni di dollari per la violazione del contratto su quattro film, fra i quali quello per la distribuzione della sua ultima creazione 'A Rainy Day in New York' con Selena Gomez e Timothee Chalamet.Nell'azione legale deposita al Southern District di New York, il registra accusa Amazon di aver fatto nel giugno scorso un passo indietro sull'accordo raggiunto in precedenza senza fornire valide ...

Woody Allen : il film non esce e lui fa causa a Amazon per milioni di dollari : Sono passati 25 anni, il regista fu scagionato dalle accuse, eppure il mondo, e Amazon, non dimenticano. La pellicola dell'ultimo film del regista, che doveva essere distribuita dal colosso dello ...

Woody Allen ha fatto causa ad Amazon Studios per non aver distribuito il suo ultimo film : Il regista americano Woody Allen ha fatto causa ad Amazon Studios, la parte di Amazon che si occupa della produzione di film e serie tv, per non aver distribuito A Rainy Day in New York, il suo ultimo film. Allen sostiene che la

E-book - non smettete di autopubblicarvi : Amazon potrebbe ricompensarvi : Un fondo per i romanzi più letti? Sì, lo ha istituito Amazon e ad oggi ha già elargito parecchi soldini agli autori, tra questi vi è anche a qualche italiano. Ma facciamo un passo indietro per capire cos’è il fondo globale Kdp Select. Per una volta Amazon non ha la bocca cucita, al contrario Veronica Pirola, responsabile Kindle Content per l’Italia, spiega che si tratta di un programma opzionale rivolto agli autori che decidono di ...

Finché Amazon non ci separi - gli effetti del divorzio sul gruppo? - - : Finanza & Dintorni Il divorzio tra Jeff Bezos e MacKenzie avrà conseguenze su Amazon? Interessante vedere come esistano veri e propri studi sui divorzi miliardari. Soprattutto se non esiste un ...

Finché Amazon non ci separi - gli effetti del divorzio sul gruppo? - - : Finanza & Dintorni Il divorzio tra Jeff Bezos e MacKenzie avrà conseguenze su Amazon? Interessante vedere come esistano veri e propri studi sui divorzi miliardari. Soprattutto se non esiste un ...

Pacco Amazon : cosa fare se non arriva e come tracciarlo : Avete fatto un ordine su Amazon ma il Pacco non è ancora arrivato? Forse il ritardo è dovuto al corriere o, se avete acquistato da un negozio di terzi su Amazon, il problema è da imputare al negozio che ha effettuato la spedizione. In ogni caso, nessuna paura: scoprite in questa guida cosa fare se […] Pacco Amazon: cosa fare se non arriva e come tracciarlo

Snack - bibite e acqua : Amazon non vuole più spedire i prodotti che non fanno profitto : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Su Amazon si può ormai comprare veramente di tutto, dalla tecnologia fino alla musica e ai film, dai mobili fino al cibo, ma non tutto è redditizio per il colosso dell’ecommerce. Esistono infatti dei prodotti che sono troppo ingombranti per via dei loro imballaggi, costano poco e non producono sufficiente guadagno. Sono i prodotti definiti Crap, che Amazon ora non vuole più spedire. Il nome è certamente poco ...