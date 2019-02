Tutta la storia di un museo nascosto a Gallipoli

Altro che single - il 15 febbraio in realtà era dedicato alle orge ed è da qui che nacque la festa di San Valentino : ecco Tutta la storia : Era il 496 d.C. quando papa Gelasio I, cercando di mettere un punto definitivo al rito pagano dedicato al dio della fertilità, Luperco, festeggiato il 15 febbraio, istituì la festa degli innamorati scegliendo come data il 14 febbraio, un giorno prima dei cosiddetti lupercalia. In queste occasioni pagane, come riferisce Plutarco, “venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per i Luperci Quinziali) nella grotta del ...

George Best - Tutta la storia della sua vita e le frasi più famose : ... che avrebbe potuto garantirgli un futuro tranquillo ma che pratica come sport principale il rugby. Tornato nella scuola e ritrovati gli amici di sempre il piccolo Georgie si distingue sempre come ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ - EMILY e gli 007 - Tutta la storia! : Una storia d´amore drammatica e travolgente sconvolgerà la vita di ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch) nella prossima stagione di Tempesta d’amore! Dopo la fine della sua storia con Melli (Bojana Golenac), infatti, lo chef conoscerà un’altra donna in grado di fargli battere il cuore. Anche in questo caso, però, la fortuna non sarà dalla sua parte… Ecco dunque tutta la storia di ANDRÉ e EMILY, appena andata in onda nelle puntate tedesche di Sturm der ...

Aspettando Kingdom Hearts 3 : Tutta la storia della saga riassunta nei video di Square Enix : Solo un giorno ci separa da Kingdom Hearts 3. Già disponibile da pochissimo in Giappone, il nuovo capitolo della celebre saga di casa Square Enix si farà strada anche nei negozi italiani da domani, 29 gennaio 2019. Tutti i fortunati possessori di una PlayStation 4 o di Xbox One potranno quindi vestire ancora una volta i panni di Sora, chiamato a sconfiggere l'oscurità al fianco di Pippo e Paperino. L'eroe del Keyblade dovrà necessariamente ...

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore : “Tutta la verità sulla sua storia con Giada Fusaro” : “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte“. Così diceva qualche giorno fa Giancarlo Magalli in un’intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora e, stando alle foto pubblicate dal settimanale Gente sembra essere proprio ...

Il memoriale scomparso - le prove - i complici - i misteriEcco Tutta la vera storia di Pamela. Video esclusivo : Il memoriale scomparso, i complici dell'omicidio, le prove, i dubbi su una vicenda inquietante. La vera storia di Pamela raccontata dallo zio: i tanti misteri rivelati in un lungo Video esclusivo Segui su affaritaliani.it

Museo di Storia Naturale di Genova - aperitivo scientifico con "Scienza a Tutta birra" : È in programma per oggi venerdì 18 gennaio dalle ore 19 alle ore 20.30 l'appuntamento con " Scienza a tutta birra ", l'aperitivo a tema scientifico del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. Durante ...

Un colpo di pistola in ascensore : Tutta la storia di Sissy Trovato Mazza - ‘la principessa guerriera’ : Un colpo di pistola l'ha sorpresa un giorno di novembre di due anni fa, mentre era in servizio in ospedale a Venezia. Dallo sparo alla morte, i due anni di misteri del caso della poliziotta penitenziaria Sissy Trovato Mazza, la 'principessa guerriera' che voleva 'aggiustare' le storture del carcere.Continua a leggere

Violenza sulle donne - Jill Cooper con 'Una vita Tutta mia' al Senato. Vono (M5S) : "Storia di coraggio" : Ieri mattina a Palazzo Madama la conferenza "Sistema di prevenzione e formazione culturale di contrasto alla Violenza di...

Federica Pellegrini - Tutta la verità sulla storia tra lei e Alberto Tomba : Federica Pellegrini a distanza di tempo dai rumors che la volevano accanto ad Alberto Tomba dice la sua sul presunto flirt. Costume, cuffietta e occhialini, siamo sempre stati abituati a vederla così Federica Pellegrini, in quel suo habitat naturale che è la piscina. Ma presto la vedremo in una nuova veste, a quanto pare infatti si stanno spalancando le porte di una nuova avventura professionale per la campionessa olimpionica, detentrice del ...

La storia di Casey Anthony - la madre che Tutta l’America odia : Processata e assolta per l'omicidio della figlioletta di due anni, scomparsa nel luglio del 2008 e trovata morta in un bosco cinque mesi dopo, la Anthony fu denunciata dalla madre: "Qualcosa non va, nell'auto di mia figlia c'è puzza di cadavere". Casey Anthony è una donna libera e vuole avere altri figli.Continua a leggere

Una storia Tutta al femminile tra cucina - danze e pétanque : Solo dopo è arrivato il grande salone dove ci si ritrova per feste, musica e spettacoli, senza dimenticare che molte aziende scelgono "La Concordia" per organizzare cene o serate speciali. E il ...