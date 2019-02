Warhammer 40 000 Gladius | Relics of War - Tyranids - recensione

eurogamer

: Il DLC Tyranids di Warhammer 40.000 Gladius: Relics of War è pura distruzione! #recensione - Eurogamer_it : Il DLC Tyranids di Warhammer 40.000 Gladius: Relics of War è pura distruzione! #recensione - fabiowellsaid : RT @vannisantoni: evidente presenza di giocatori di Warhammer 40'000 tra i carristi di Viareggio o_O - narrazioni : RT @vannisantoni: evidente presenza di giocatori di Warhammer 40'000 tra i carristi di Viareggio o_O -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Nel genere strategico, e anche nel suo sottoinsieme del 4X (ricordiamo che sta per eXplore, eXterminate, eXpand e eXploit) c'è un deciso fermento ultimamente. Al di là dei giganti ormai stabilmente considerati al top delle classifiche (Civ6, Stellaris, EU4, Age of Wonders, Endless Space, Dominions) abbiamo in arrivo una ridda di nuovi titoli, alcuni di questi anche già in Early Access, che fa ben sperare tutti gli appassionati strateghi su PC.Giusto per citare i più promettenti stiamo seguendo con particolare interesse Driftland, They are Billions, Thea 2, Age of Wonders Planetfall, Pax Nova, Imperator Rome e Jon Shafer's At the Gates. Tutti questi titoli in arrivo hanno in comune una caratteristica che li rende interessanti, ovvero l'intenzione di innovare introducendo novità in uno o più aspetti del gameplay. Citiamo questo fatto perché il genere strategico, sia esso RTS, a turni ...