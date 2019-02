C’è stata un’esplosione in un’abitazione ad Avezzano | in provincia dell’Aquila

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione C’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

Ancelotti : «Oggi C’è stata cazzimma - la conferma che è una rosa competitiva» : «Milik ruoterà di meno» «Sono vittorie importanti soprattuto perché sono emerse altre qualità importanti come la generosità e il sacrificio. Abbiamo preso quattro pali, poteva prenderci lo scoramento, abbiamo saputo soffrire e alla fine abbiamo vinto meritatamente «Fabian Ruiz? Io credo che è stato veloce il Napoli a chiudere una trattativa e a esercitare la clausola prima degli altri.. Fabian l’anno scorso non aveva giocato sempre. «Non ...

Inter - Mauro Icardi tuona ancora contro la stampa : “Slitta l’Icarday? Non C’è mai stata una data fissata” : Mauro Icardi si è scagliato nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, pubblicando una eloquente Instagram Story Mauro Icardi continua la sua personalissima battaglia contro quelle che definisce “cyber lie”. Le bugie che circolano sui giornali insomma, sempre a detta del calciatore dell’Inter, in merito al suo rinnovo con il club nerazzurro. Oggi si parla di “Icarday” slittato, ma il diretto Interessato rivela ...

Pensioni anticipate - basteranno 62 anni ma C’è ancora il problema TFS per gli statali : Il decreto sulle Pensioni da parte del governo Conte, rinvio dopo rinvio, ancora deve essere emanato. C’è soltanto la bozza che da indiscrezioni e fonti vicine al dossier, necessita di alcuni chiarimenti e correttivi. Infatti ci sono diversi aspetti delle novità che dovrebbero fuoriuscire nel decreto, che vanno limati e molte di questi sono proprio in quota 100 la misura sicuramente più attesa. Nessun dubbio sul varo delle misure, perché ormai ...

Parigi - il giornalista Rai ferito nella camera d’albergo distrutta : “C’è stata un’esplosione violentissima” : Matteo Barzini, inviato di Agorà, è rimasto ferito dopo l’esplosione avvenuta in un panificio a Parigi. Il giornalista ha pubblicato una serie di video su Instagram per raccontare ciò che gli è successo. Barzini, che appare ferito in testa, pernottava nell’hotel che è stato coinvolto nella deflagrazione. L'articolo Parigi, il giornalista Rai ferito nella camera d’albergo distrutta: “C’è stata un’esplosione ...

C’è stata una forte esplosione nel centro di Parigi : Non sono ancora chiare le cause, ma si parla di una fuga di gas in una panetteria: potrebbero esserci dei feriti

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Etna - Borrelli : “L’allerta c’era ed era stata alzata” - ma “i terremoti non si possono prevedere” : In riferimento al terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito ieri il Catanese, “l’allerta c’era ed era stata alzata: da settembre c’era l’allerta gialla. Dal 24 abbiamo registrato un aumento della sisimicità“, ha spiegato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. “La scossa delle 03:19 è stata isolata rispetto a quello che era il trend. Poi naturalmente i ...

C’è stata una piccola eruzione dell’Etna : Sembra sia stata provocata da alcune scosse di terremoto, e ha prodotto soprattutto una colonna di fumo che ha bloccato l'aeroporto

C’è stata una sparatoria nel centro di Vienna : Intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha comunicato di essere alla ricerca della persona che ha sparato. Per

Aida Nizar rapinata e aggredita nella notte : la scena è stata ripresa in diretta ma C’è qualcosa che non torna… : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, è stata rapinata e aggredita nella notte mentre si trovava in auto insieme ad un amico. L’opinionista di Pomeriggio 5 stava girando una diretta su Instagram quando una donna con il passamontagna si è avvicinata alla macchina e ha cercato di derubare la Nizar. Aida si è inizialmente barricata nella sua auto ma poi ha deciso di abbassare il finestrino per cercare di smascherare la malvivente che però ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non C’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella zona del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo, in Francia, tra Rue des Grandes-Arcades e Grand Rue.Grand Rue, la zona del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La