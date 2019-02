Berlusconi | Io e Salvini? Obbligati ad andare d' accordo

Silvio Berlusconi a Porta a Porta la resa : "Abruzzo - Salvini e Meloni hanno fatto fuori il mio uomo" : Vito Bardi, ex generale della Guardia di Finanza, non sarà il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra. A indicarlo era stata Forza Italia, ma Silvio Berlusconi, nella registrazione della puntata di Porta e Porta di giovedì 14 gennaio, ha spiegato che "il nome da noi indicato a Sal

Silvio Berlusconi - raptus a Stasera Italia : "Italiani siete una vergogna". Bastonate a Conte e Salvini : "Italiani vergognatevi". È un Silvio Berlusconi durissimo quello che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e gli elettori colpevoli di fidarsi di loro. "Votano male, si sveglino", attacca il leader di Forza Italia più furioso che amareggiat

Silvio Berlusconi : “Conte un burattino di Di Maio e Salvini? Lo pensano tutti in Europa” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulle contestazioni ricevute dal premier Conte ieri all'Europarlamento: "Verhofstadt, con cui non mi sono trovato d'accordo tante volte, ha dichiarato quello che pensano gli uomini di governo di tutta l'Europa. Siamo isolati e disprezzati da tutti i governi europei".Continua a leggere

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : "A Sanremo tutte boiate". Cosa non si era notato : siluro a Salvini : Affidando il governo al Movimento 5 Stelle, gli italiani "sono usciti di testa", ma non sembrano accorgersi del dramma che incombe sul Paese. Silvio Berlusconi consegna questi pensieri amari a Barbara D'Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5. Leggi anche: "Noi e la Lega...". No, non è una gaffe:

Silvio Berlusconi - la voce inquietante : alleanza nascosta con Luigi Di Maio per far fuori Matteo Salvini? : Da avversari, anche a colpi di 'vaffa' ai tempi delle piazze grilline, ad alleati . Secondo Francesco Verderami sul Corriere , è questo l'effetto del risultato delle elezioni regionali in Abruzzo su ...

Centrodestra - Salvini chiama Berlusconi : 20.40 Il vicepremier e segretario federale della Lega, Salvini, ha chiamato il leader di Forza Italia Berlusconi. Lo apprende l'Ansa da fonti parlamentari. Una conversazione molto cordiale, in cui - trapela dalle stesse fonti - i due leader si sarebbero congratulati reciprocamente per il successo della coalizione in Abruzzo. Inoltre, sia Salvini sia Berlusconi, avrebbero confermato il loro lavoro comune perché il Centrodestra unito possa ...

Matteo Salvini - l'ordine ai suoi : 'Se ci sono Berlusconiani ospiti in studio...' : Un avviso ai conduttori dei talk show e un presunto ordine di servizio ai suoi: Matteo Salvini avrebbe deciso che i leghisti non dovranno più andare in televisione quando saranno presenti in studio ...

Berlusconi : "Nessun malumore con Salvini. Il centrodestra è ancora il futuro. M5S irresponsabile" : La flat tax, la tassa piatta uguale per tutti, cittadini e imprese, era il cuore del nostro programma, e poteva essere lo strumento per far ripartire davvero l'economia. Noi l'avevamo proposta al 23%,...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Ri-prove di alleanza Salvini-Berlusconi : ... ma il pane che ne usciva, anche per la qualità e la saggezza dei fornai, era spesso di qualità e omogeneo in entrambi i casi, tanto che l'Italia balzò tra i grandi del mondo. Oggi non è così. Dal ...

Silvio Berlusconi - retroscena raggelante. Sfogo di Salvini : 'Beata la Meloni che non si fa la foto con lui' : ' Beata lei , così non deve farsi la foto con Berlusconi'. Matteo Salvini reagisce con una battuta, scrive Repubblica , alla notizia che Giorgia Meloni avrebbe saltato la reunion del centrodestra a ...

Salvini-Berlusconi - resta il grande gelo : PESCARA - Uno parla della Cina, del 'risorgente impero ottomano' e dell'Europa come 'baluardo dei valori occidentali'. L'altro parla solo, e soltanto, dell'Abruzzo. Perché tra Berlusconi e Salvini - ...