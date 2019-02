Video Entella Pro Vercelli | 2-1 | | highlights e gol della partita | Serie C

Diretta Entella Pro Vercelli/ Streaming Video e tv : sfida storica! - Serie C - : Diretta Entella Pro Vercelli, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie C nel girone A.

Video/ Pistoiese-Entella - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Pistoiese-Entella , risultato finale 0-2, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

DIRETTA ENTELLA CUNEO / Streaming Video e tv : quest'anno le due squadre si affrontano per la prima volta : DIRETTA ENTELLA CUNEO, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventitreesima giornata del girone A di Serie C

Video Roma-Entella - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Come ampiamente prevedibile la Roma ha vissuto un ottavo di finale di Coppa Italia 2018/19 assolutamente tranquillo, ospitando, la Virtus Entella formazione che milita in LegaPro. Il punteggio finale è stato di 4-0 con le reti di Schick, dopo appena 22 secondi, quindi il raddoppio è arrivato al 44’pt con Marcano. Nella ripresa strada ancor più in discesa con il 3-0 firmato ancora da Schick con uno splendido colpo di tacco, prima del 4-0 di ...