Sondaggio | effetto Alessandro Di Battista | dove fa precipitare il M5s | le cifre del

liberoquotidiano

: RT @Libero_official: Speriamo che Di Battista continui ad andare in televisione. Gli effetti? In quest'ultimo sondaggio: il M5s cola a picc… - Franky3362 : RT @Libero_official: Speriamo che Di Battista continui ad andare in televisione. Gli effetti? In quest'ultimo sondaggio: il M5s cola a picc… - Ramst3 : RT @Libero_official: Speriamo che Di Battista continui ad andare in televisione. Gli effetti? In quest'ultimo sondaggio: il M5s cola a picc… - decapoa : RT @Libero_official: Speriamo che Di Battista continui ad andare in televisione. Gli effetti? In quest'ultimo sondaggio: il M5s cola a picc… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Chiamatelo pure-Di. Come è noto, da cheDiè tornato in Italia e a sparare fesserie in televisione, il M5s crolla nei sondaggi . Non fa eccezione l'ultima ...