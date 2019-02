Germania | recessione scansata La locomotiva UE sbufferà ancora?

Germania a un passo della recessione. Pessime notizie per la Merkel : Ma cosa c'è dietro questo ridimensionamento dell'economia tedesca? Sicuramente il rallentamento dell'economia globale, che è un problema comune a tutti i Paesi industrializzati. Chiaramente, un Paese ...

Zero crescita Pil : Germania evita recessione per un soffio : L'economia tedesca quindi non cresce e ciò si rifletterà sul 2019 appena iniziato anche se molti economisti, tra cui l'autorevole istituto Zew vede una crescita moderata nel primo trimestre del 2019 ...

Crescita - nel quarto trimestre 2018 pil Eurozona a +0 - 2%. Italia fanalino di coda - Germania ferma ma evita la recessione : Germania in stagnazione, Italia fanalino di coda tra i Paesi europei e unico in cui l’economia ha segnato un arretramento. Nel quarto trimestre 2018, stando ai dati Eurostat diffusi giovedì, il pil dell’Eurozona e della Ue-28 è cresciuto in media dello 0,2%. La Penisola ha registrato il valore più basso, –0,2%, entrando in recessione, seguita da Berlino che +0 per cento ha evitato lo stesso destino dopo il calo dello 0,2% nel terzo ...

In Germania debolezza peggiore del previsto - ma non sarà recessione : «I nuovi dati sul Pil sono peggiori del previsto, la crescita dell'export è stata bassa e quella della produzione di auto è bassa più a lungo del previsto, ma per dinamiche legate all'economia ...

Germania - ordini all'industria giù più del previsto. Rischio recessione in vista? : auto 06 febbraio 2019 Daimler, crescono i ricavi ma profitti in calo del 29 per cento Per il ministero dell'Economia tedesco, questa diminuzione dell'1,6% a dicembre «indica che la fase di debolezza ...

Deutsche Bank : Germania sull'orlo della recessione : L'avvio dell' economia tedesca nel 2019 è stato molto deludente, …, l'evoluzione di diversi indicatori chiave ciclici ci sta dicendo che l'economia tedesca sta andando verso una recessione'. Così ha ...

Ecco perché la recessione non è “tutta colpa della Germania” : Nel quarto trimestre del 2018 il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Un calo di questa entità non capitava dal quarto trimestre 2013. E siamo anche entrati “tecnicamente” in recessione (cioè con il pil in flessione da almeno due trimestri

Germania - tira brutta aria. Recessione in arrivo : Sarà anche 'una possibilità non probabile' per il presidente della Bce, Mario Draghi, ma gli imprenditori tedeschi cominciano davvero a temere che la Germania possa scivolare in Recessione. Reduce da ...

Savona all'Europa : 'recessione inaccettabile'. Ma a Davos Olanda e Germania attaccano l'Italia : ... Paolo Savona non si limita a parlare delle misure varate dal governo M5S-Lega permettere in sicurezza l'istituto di credito genovese, ma anche del rischio recessione che incombe sull'economia ...

BCE - Draghi allontana lo spettro recessione in Italia e Germania : CRESCITA PIU' DEBOLE Secondo Draghi, 'i segnali dall'economia proseguono più deboli del previsto' e 'i rischi per le prospettive' economiche dell'Eurozona 'si sono mossi verso il basso'. I fattori di ...

Draghi : non probabile recessione in Italia e Germania : Secondo il capo dell'Eurotower inoltre "la minaccia del protezionismo sta pesando sulla fiducia economica". Intanto per l'Osservatorio dell'Inps sul precariato, ad agosto si è conclusa la crescita dei contratti temporanei, in coincidenza dell'entrata in vigore del decreto Dignità.

Recessione evitata - ma la Germania resta comunque in bilico : Per adesso l'incubo Recessione è stato scongiurato. La Germania è riuscita per un pelo ad evitare l'onta di essere primo paese della Eurozona a scivolare nel territorio in cui il Pil è negativo. Ma il rischio che tutto sia solo rinviato è forte.La Germania e la RecessioneStando ai dati preliminari dell’Ufficio federale di statistica Destatis, nel quarto trimestre la Germania ha registrato una lieve crescita, dopo il PIL negativo nel terzo. Tanto ...