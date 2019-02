Plagio a Sanremo 2019/ Video - sospetti su AChille Lauro - Arisa ed Einar : 'Il brano mi è stato assegnato' : Plagio a Sanremo 2019, sospetti su Achille Lauro, Arisa ed Einar che risponde a Storie Italiane: 'a me il brano e' stato assegnato'

Sanremo 2019 - le pagelle finali dei cantanti : CristicChi da applausi - super Bertè - Renga promosso - deludono Il Volo ed Einar : Segui su leggo.it in diretta l'esibizione sul palco dell'Ariston dei cantanti del Festival di Sanremo 2019. Live tutte le performance con le pagelle di ogni cantante durante la prima...

Chi é Einar Ortiz di Sanremo Giovani 2018. La carriera e l’età : Chi é Einar Ortiz di Sanremo Giovani 2018. La carriera e l’età Einar Ortiz, chi è il cantante di Sanremo Giovani Einar Ortiz, terzo classificato dell’ultima edizione del famoso talent Amici di Maria De Filippi, è nel gruppo delle Nuove Proposte di Sanremo. Dopo la conferma della partecipazione al festival di Sanremo Giovani, Einar Ortiz ha dichiarato: “ Sto cercando in tutti i modi di costruire la mia scala per raggiungere la mia felicità, ...

'Sanremo Giovani' 2018 : Chi sono Einar - i Deschema e Federica Abbate - i primi tre della classifica della prima puntata : Si è avvicinato al mondo del canto da poco tempo e sempre recentemente ha iniziato a scrivere canzoni. I suoi punti di riferimento per le sue ispirazioni sono Shawn Mendes , John Legend , Justin ...

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara CristicChi - Motta - Bertè e Ghemon : 'Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica - ha detto Claudio Baglioni parlando di queste due serate prenatalizie -, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. Non c'è ...

Einar vince la prima tornata di Sanremo Giovani. Tra i big in gara CristicChi - Motta - Bertè e Ghemon : Il vincitore della prima tornata di Giovani, ben dodici, che hanno gareggiato ieri sera davanti al pubblico di Raiuno è Einar che ha battuto gli agguerritissimi e dotatissimi Federica Abbate e i Deschema. Dopo aver sfiorato la vittoria alla scorsa edizione di Amici Einar convince anche la giuria capitanata da Claudio Baglioni e quella degli esperti...

Sanremo : Bertè - Turci - Nek e CristicChi di nuovo nei big. Einar vince i Giovani : Il tradizionale totonomi stavolta non è andato troppo lontano dalla realtà. Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, durante Sanremo Giovani, hanno dispensato a piccole dosi, da bravi padroni di casa, i primi 11 ...

Sanremo Giovani : Einar e Laura Ciriaco risChiano la squalifica dalla gara : C’è tensione dietro le quinte di Sanremo Giovani, il programma che selezionerà i due interpreti promossi a competere, insieme ai big, nella prossima edizione del festival. La trasmissione, che andrà in onda il 20 ed il 21 dicembre, rischia di partire con un cast di cantanti in gara diverso da quello precedentemente annunciato dagli organizzatori. Infatti, a seguito di numerose segnalazioni, l’organizzazione della rassegna musicale, insieme alla ...

Il Festival di Sanremo avvia controlli su Laura Ciriaco ed Einar Ortiz : gli ultimi aggiornamenti sui 2 Giovani a risChio esclusione : L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 avvisa - attraverso una nota stampa - di aver avviato controlli per verificare la presunta irregolarità delle canzoni presentate da Laura Ciriaco ed Einar Ortiz a Sanremo Giovani. In accordo con il Direttore Artistico Claudio Baglioni, dopo essersi consultata con l'ufficio legale, l'Organizzazione valuterà l'eventuale esclusione dei due cantanti, aspiranti concorrenti della trasmissione Sanremo ...

Einar Ortiz a risChio squalifica con Laura Ciriaco : i nostri 2 nomi da ripescare a Sanremo Giovani : Einar Ortiz è a rischio squalifica a Sanremo Giovani. Il suo brano, Centomila Volte, non è un inedito e ciò non è ammesso dal regolamento del Festival della Canzone Italiana. Dopo l'esclusione dei Cobalto per canzone già edita, e l'autoeliminazione di Giacomo Eva, che ha preferito partecipare all'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, Sanremo Giovani potrebbe liberare altri due posti. I posti in questione sono quelli di Einar Ortiz e ...