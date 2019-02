PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X con alcuni giochi del momento | com' è possibile?

Stando a Digital Foundry PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, Stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...

Anthem è più fluido su PS4 Pro che su Xbox One X? : Per quanto possa sembrare strano, stando a quanto evidenziato da Digital Foundry, la versione per PlayStation 4 Pro di Anthem sarebbe più fluida rispetto a quella per l'attuale console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X naturalmente.Ebbene, come possiamo vedere su Resetera, la Beta Pubblica del gioco è stata lanciata, per cui non è potuta certamente sfuggire all'occhio indagatore di DF. Ebbene, quanto evidenziato, è un frame rate ...

Mark Cerny - responsabile della progettazione di PS4 ha brevettato un nuovo sistema di retrocompatibilità : Sony Interactive Entertainment ha da poco registrato un nuovo brevetto presso l'ufficio brevetti giapponese, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere legato alla prossima console di casa Sony, ovvero PS5.Come riporta Twinfinite, il brevetto viene descritto come un modo di permettere ad un dispositivo di capire se una qualunque applicazione è stata sviluppata per un dispositivo più vecchio e, se l'analisi darà risultati positivi, il ...

The Blind Prophet annunciato per Switch - PS4 - Xbox One ed iOS : Tramite un recente comunicato è stato annunciato che The Blind Prophet (avventura grafica in stile fumetto) verrà pubblicato anche su Switch, PS4, Xbox One ed iOS, oltre che (come annunciato in precedenza) su PC. Il gioco è nato come progetto su Kickstarter e secondo quando riferito fagli addetti ai lavori, è stata raggiunta l'82% della cifra necessaria per la riuscita del lavoro. "Oggi torniamo con una grossa notizia! Dopo centinaia di ...

Nacon svela maggiori informazioni sul Revolution Unlimited Pro Controller per PS4 : Nacon ha svelato oggi maggiori informazioni sul Revolution Unlimited Pro Controller, nuovo Controller ufficiale per PlayStation 4 dotato di modalità wireless, che amplierà la gamma di accessori su licenza ufficiale di Nacon.Il Revolution Unlimited Pro Controller di Nacon offre tantissime possibilità di personalizzazioni sia per quanto riguarda il lato hardware che quello software. Tutte messe a disposizione per i giocatori più competitivi.Il ...

Fan infuriati con GameStop : cancellati alcuni pre-order dell'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PS4 Pro : Come riporta Polygon, GameStop ha annullato un certo numero (sconosciuto) di pre-ordini per l'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PlayStation 4 Pro.I clienti che hanno visto annullato il proprio ordine hanno ricevuto un'e-mail che li informava del problema, insieme a un codice coupon da $ 25 per un futuro ordine su GameStop. Ovviamente a questi clienti non è stato addebitato l'ordine annullato. Nell'e-mail si parla di "un problema ...

Il primo trailer di Dragon Ball Project Z riporta Goku su PS4 - Xbox One e PC : L'universo di Dragon Ball è sempre andato a braccetto con quello videoludico. Sono infatti tantissimi i videogiochi dedicati a Goku e ai suoi amici - e nemici! - apparsi nel corso dei decenni sulle più svariate piattaforme. L'ultimo è l'acclamato Dragon Ball FighterZ, picchiaduro sviluppato dai talentuosi ragazzi di Arc System Works per conto di Bandai Namco. Lo stesso publisher giapponese, ha poi recentemente annunciato di essere al lavoro su ...

Kingdom Hearts 3 offrirà frame rate più elevati e opzioni per la risoluzione su PS4 Pro e Xbox One X : Kingdom Hearts 3 è lontano ancora pochi giorni dal lancio in occidente, ma, in Giappone, il gioco è uscito e coloro che sono in possesso della loro copia hanno scoperto che il titolo offre maggiori opzioni grafiche su PS4 Pro e Xbox One X. Come riporta Gamingbolt, la notizia proviene da un utente Reddit, che ha notato come sotto le opzioni grafiche di Kingdom Hearts 3 i giocatori possono scegliere di dare priorità alle immagini o alle ...

Problemi console : riparazione PS4 che non funziona - PS3 - XBox - Nintendo - Gli errori comuni : I guasti e la rottura di una console sono molto comuni. Spesso si tratta di piccoli componenti hardware e sempre più spesso sono necessari particolari strumenti per la riparazione. Vediamo i vari casi.

Xbox One X vs PS4 Pro : Quale acquistare per gli Home Video Bluray? : Mentre molti attendono con ansia le PS5 e Xbox Scarlett o Anaconda (nomi provvisori), c’è chi è in procinto di acquistare una Xbox One X o PS4 PRO da utilizzare non solo come console da gioco ma anche come lettore multimediale per guardare gli Home Video in digitale o Bluray. Quale scegliere tra Xbox One X e PS4 Pro? Scopriamo insieme cosa offrono! Xbox One X contro PS4 Pro: 3D vs 4K Quando si parla di console ...

Anthem non girerà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : A poco più di un mese dal lancio di Anthem - e a pochi giorni dalla prima VIP demo - BioWare ha finalmente rivelato alcune informazioni sul frame rate e la risoluzione del gioco in versione console. Come riporta Gamingbolt, al lead producer Michael Gamble è stato chiesto su Twitter se il gioco supporterà i 1080p e i 60 frame al secondo su Xbox One X e PS4 Pro.La sua risposta? "No, abbiamo dato la priorità alle immagini. Possiamo considerare il ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown non sfrutta a dovere il vantaggio di PS4 Pro e Xbox One X : Ace Combat 7: Skies Unknown si dimostra un titolo valido per quanto non faccia molto per spingersi oltre alcun limite sulle console mid-gen come PS4 Pro e Xbox One X, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti, in un nuovo rapporto di Digital Foundry, il gioco è stato esaminato dal punto di vista tecinico ed è si evince una mancanza di ambizione da parte del comparto tecnico. Il rapporto evidenzia una risoluzione 720p su Xbox One base, mentre su ...

Devil May Cry 5 : una nuova demo per PS4 e Xbox One è in arrivo il prossimo mese : Capcom ha pubblicato una demo di Devil May Cry 5 per Xbox One a dicembre, ma se non l'avete provata, avete ufficialmente perso la vostra occasione, in quanto la versione di prova è stata tolta dallo store Xbox, anche se è ancora riproducibile se scaricata in precedenza. Ma niente paura! Se vi siete persi questa demo - o se siete possessori di PS4 e non avete ancora messo mano al gioco - il prossimo mese riceverete un nuovo assaggio di DMC5. Come ...

Atlus apre il sito teaser di "P5R" : nessuna remastered - Persona 5 R è un progetto per PS4 : Nelle ultime settimane vi avevamo parlato di una misteriosa campagna di marketing tenuta da Atlus, autore della serie Persona, che aveva registrato una manciata di domini per alcuni progetti nominati come P5R, P5S e P5M.Era chiaro che lo studio fosse in procinto di annunciare qualcosa di inedito, e la situazione si è sbloccata in queste ore dal momento che Atlus, tra i tanti domini registrati, ha finalmente aperto quello all'indirizzo ...