Serie D | impresa Ciliverghe contro il Modena

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

DIRETTA JUVENTUS PARMA / Streaming video Dazn : D'Aversa tenta l'impresa a casa Allegri - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Risultati Serie B live - impresa della Salernitana : blitz sul campo del Palermo [FOTO] : 1/17 Davide Anastasi/LaPresse ...

Australian Open 2019 - l’Italia cala le teste di Serie. Fognini - Cecchinato e Giorgi : tocca a voi! Vanni per l’impresa : Seconda giornata degli Australian Open e altri quattro azzurri sono pronti a scendere in campo: dopo il primo bilancio odierno, che ha visto tre italiani avanzare, si spera che anche domani il bilancio possa essere altrettanto positivo, se non perfetto. Ecco gli incontri degli italiani. Fabio Fognini (Italia, 12) c. Jaume Munar (Spagna) Munar è uno dei tennisti emergenti della scuola iberica, è classe 1997 ed è numero 79 al mondo. Appare però ...

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Basket - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Un super Moraschini - Filloy aiuta Avellino nell’impresa : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 13a giornata della Serie A di Basket Ariel Filloy: la vittoria della giornata è senza dubbio quella della Sidigas Avellino, che è riuscita a fermare l’imbattibilità dell’Olimpia Milano. Una straordinaria prestazione dei campani, che, per una sera, dimenticano i problemi societari e fanno vivere ai loro tifosi una grande domenica. Ottimo come sempre il contributo del play ...

Basket - Serie A : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : impresa Roccella contro il Bari - la Turris accorcia : solo un pareggio per il Messina [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Tennis Serie A1 maschile : il TC Sinalunga al Vomero a caccia dell'impresa dell'anno : ... sia nel match di qualche giorno fa: sono in grado di fare la differenza elementi del calibro degli spagnoli Nicolas Almagro e Daniel Gimeno Traver, attuale numero 176 al mondo con un best ranking ...

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...

Volley femminile - le migliori italiane della ottava giornata di Serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai chiamato all’impresa - all’orizzonte l’ostica trasferta di Piacenza : La gara che si giocherà domenica alle ore 18 sarà probabilmente uno dei test più difficili di questa prima parte di stagione per gli azzurri Per la nona giornata della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato nella complicata trasferta di Piacenza. La gara che si giocherà domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel), sarà probabilmente uno dei test più difficili di questa prima parte di stagione, in quanto metterà di ...