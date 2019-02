Scopre di avere un tumore al seno ‘grazie’ alla figlioletta | “Non voleva più il mio latte”

Va dal barbiere e Scopre di avere un cancro : salvo appena in tempo : Quando si è accomodato sulla sedia del suo fidato barbiere , Adam Shatford non si aspettava di ricevere, oltre al consueto taglio dei capelli, una notizia che gli avrebbe salvato la vita. Secondo ...

Va dal parrucchiere e Scopre di avere un tumore : la storia di Adam : Quando Adam Shatford, 54 anni, è andato dalla sua parrucchiera abituale, non ha ricevuto solo un nuovo taglio. Mentre la parrucchiera lavorava, ha scoperto qualcosa che ha attirato la sua attenzione. La donna ha notato un neo che aveva vicino all’orecchio sinistro. Insospettito l’uomo è andato dal dottore che gli ha diagnosticato un melanoma al terzo stadio. Poco dopo il 54enne è stato operato e i chirurghi hanno rimosso anche altre ...

UK - va dall'oculista per un controllo e Scopre di avere un cancro al cervello : E' una storia molto commovente quella di Laura Nuttall, una ragazza di 19 anni, originaria di Lancashire, nel Regno Unito, che ha scoperto di avere una malattia incurabile dopo essersi recata ad una normale visita oculistica. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, che ha riportato la triste vicenda, la giovane da diverso tempo soffriva di fortissimi mal di testa. Da subito ha creduto che il suo male ...

Va dall’oculista e Scopre di avere un cancro al cervello : Aveva frequenti mal di testa la 19enne del Lancashire che tuttavia attribuiva allo stress legato allo studio e alla vita universitaria. Quando ha notato un gonfiore in un occhio Laura Nuttall, si è rivolta ad un oculista. La diagnosi è stata sconvolgente: glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello. “Prima della diagnosi di Laura, nessuno di noi sapeva nulla sui tumori cerebrali o su quanto poco è stato speso per la ricerca per ...

Regno Unito - fa una visita oculistica e Scopre di avere un cancro al cervello : Laura Nuttall è una studentessa di Lancashire che ha casualmente scoperto di avere un cancro al cervello allo stadio terminale. La ragazza aveva da poco intrapreso gli studi universitari, quando ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Inizialmente Laura non ha dato molto peso alla faccenda, pensando che le forti emicranie fossero dovute allo studio universitario che le teneva impegnate le giornate e la mente. Nel corso di una visita ...

A 55 anni - dopo venti di matrimonio - Scopre di avere tre figli che non sono suoi. La moglie confessa : sono di un altro : Scoprire a 55 anni di avere tre figli non suoi non è stata una bella scoperta per Richard Mason, affetto da fibrosi cistica. I medici gli hanno spiegato che la sua condizione comporta che sia sterile dalla nascita. Per la stampa inglese quella di Mason, milionario inglese, è la storia di un «tradimento di dimensioni bibliche».All'uomo è crollato il mondo addosso. Ha così affrontato la moglie Kate, da cui ...

Una vita - trame dal 24 al 28 dicembre : Blanca Scopre di avere una sorella gemella : Una vita, la soap opera spagnola di Aurora Guerra, torna con puntate ricche di incredibili colpi di scena, ma anche con alcuni cambi di palinsesto. Le anticipazioni relative alla settimana dal 24 al 28 dicembre, rivelano che Una vita andrà in onda il 24 dicembre nel suo solito orario pomeridiano, mentre a Natale ci sarà un serale su Rete 4. Il giorno di Santo Stefano, la puntata non ci sarà mentre, dal 27 dicembre, ci saranno puntate lunghe ben ...

Dembélé - scusate il ritardo. E il Barça Scopre di avere un campione : E poi erano stati Busquets, Piqué, Rakitic, Luis Suarez a bastonare il giovane campione del mondo. PECCATI VENIALI - Che è una specie di Mr. Magoo, ' despistado' dicono in Spagna, distratto, ...

Treviso : una donna Scopre di avere un tumore tramite il proprio smartphone : Simona, una donna di 44 anni abitante a Treviso, il 21 luglio scorso ha scoperto di essere affetta da un cancro solo dopo aver scaricato sul proprio smartphone il referto medico degli esami eseguiti. Nessun medico si sarebbe preso il disturbo di parlare con la signora e di prepararla psicologicamente ed emotivamente alla notizia della presenza del melanoma. Ovviamente, le è caduto letteralmente il mondo addosso. Anche perché era completamente da ...

Scopre di avere un tumore dal referto scaricato sul cellulare/ Choc a Treviso : 'Nessun medico mi ha avvisato' - IlSussidiario.net : Scopre di avere un tumore maligno dal referto scaricato sul suo cellulare. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto, 'inaccettabile'.

Scopre di avere un tumore scaricando un referto sul cellulare : "Nessun medico a parlarmi" : Nessun medico l'ha contattata, nessuno l'ha preparata. Una donna di 44 anni, di nome Simona, residente a Treviso, ha scoperto da sola di avere un cancro leggendo il referto scaricato sul suo smartphone. Non ha ricevuto chiamate "preparatorie" né anticipazioni né le è stato fissato un appuntamento per parlarne: la verità dura e cruda è emersa senza intermediari. Affinché una simile situazione non capiti ...

Scarica il referto sul cellulare e Scopre di avere un tumore/ Choc per una 44enne di Treviso 'Inaccettabile' - IlSussidiario.net : Scarica il referto sul cellulare e scopre di avere un tumore. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto 'Inaccettabile'