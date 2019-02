Nel napoletano dimessa per lombosciatalgia | muore a 36 anni | in grembo feto morto

Elefante in strada Nel Napoletano : ANSA, - NAPOLI, 1 FEB - Un Elefante viene accompagnato da un custode a bere all'esterno dell'area nella quale è allestito il circo e tanto basta a suscitare la meraviglia di alcuni residenti: è ...

Banditi scatenati Nel napoletano : ancora una rapina in farmacia : Banditi scatenati a Marano. Un'escalation senza fine. Malviventi, verosimilmente gli stessi componenti di una gang che da alcune settimana terrrorizza la città, sono entrati in azione questa volta ...

Quattro giovani investono e picchiano col cric ivoriano Nel napoletano : denunciati : I carabinieri della tenenza di Arzano hanno denunciato per lesioni aggravate in concorso 4 pregiudicati del luogo: sono un 24enne, un 21enne e due 18enni. i 4 sono ritenuti responsabili dell'...

Voragine si apre e crolla palazzo - choc Nel napoletano : niente feriti : Un palazzo è crollato ad Afragola, in provincia di Napoli. Non risultano al momento feriti. Il palazzo di via Gramsci numero 12 era fatiscente. Probabilmente a causa delle abbondanti piogge, secondo ...

Imprenditori agevolavano il clan : sequestro di 1 - 5 milioni Nel Napoletano : I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia, nella ...

Bambino ucciso Nel napoletano - forse Giuseppe poteva salvarsi : Il piccolo Giuseppe, il Bambino ucciso a Cardito dal compagno della madre , forse si sarebbe potuto salvare . Nella ricostruzione degli eventi c'è infatti un "buco" di due ore , tra quando l'uomo ha ...

Bambino ammazzato con la scopa Nel napoletano : accusato il partner della madre : Un'orribile tragedia si è consumata a Cardito, in provincia di Napoli, in un'abitazione situata in via Marconi. Un Bambino di soli 7 anni, Giuseppe, è stato rinvenuto privo di vita e ritrovato adagiato su un divano. La sorellina di 8 anni, Noemi, è stata trasportata d'urgenza in un ospedale pediatrico con codice rosso. Dal bollettino medico risulta che la piccola Noemi abbia subito un trauma cranio-facciale e delle contusioni multiple in seguito ...

