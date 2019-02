Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull’autonomia della dark mode di Android Q

Incontro con i giovani artigiani per 'Contest OMA 20 : ... intesa non tanto come luogo fisico ma come ideale punto di Incontro tra tradizione e innovazione, arte e scienza, bellezza e utilità, ispirazione individuale e collaborazione. Il premio intende ...

Conti pubblici : minicorrezioni già in manovra - ma il test sarà a luglio : Variazioni % ., *, Stima provvisoria sul dato grezzo al 31/01/2019 Dal canto suo, il ministro dell'Economia Tria Continua nella sua opera di raffreddamento delle tensioni sui Conti italiani . «Il ...

Conti pubblici : minicorrezioni già in manovra - ma il test sarà a luglio : La manovra porta con sé una serie di mini-correzioni, che però hanno due problemi: sono a volte pro-cicliche, cioè rischiano di favorire invece che contrastare la frenata congiunturale. E non basterebbero a tenere il deficit a quota 2% con una crescita piatta o quasi come quella prevista da molti analisti...

Salvini in val Susa tra le proteste : «Avanti con la Tav». La Francia : «L’Italia chiarisca» : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Chelsea - Sarri contestato da un tifoso dopo il Bournemouth : 'È stato terribile - dovresti dimetterti' : Non c'è pace per Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea dalle ultime deludenti prestazioni. Se il 2-0 incassato all'Emirates nel derby londinese contro l'Arsenal aveva aperto le prime crepe nello ...

MotoGP - test Sepang 2019 : grande lavoro per Michele Pirro con la Ducati - assente Folger sulla Yamaha : Giornata di shakedown in quel di Sepang (Malesia) per il day-1 dei Test dei collaudatori dei team di MotoGP, che si stanno preparando in visto della tre giorni di prove, programmata dal 6 all’8 febbraio. In una fase nella quale non vi saranno riscontri cronometrici ufficiali, dal momento che la primaria necessità delle squadre e dei centauri sarà quella di percorrere più chilometri possibili, Michele Pirro (Ducati) e il britannico Bradley ...

Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza aggiunge un tassello al tedio trap - testo e audio : Se un tempo bastavano quattro accordi, una corporatura filiforme e un look trasandato per essere odiati come punk, oggi la perfezione e l'estrema cura del corpo dei nuovi "maledetti della società" sono un fatto, e Gang Shit della Dark Polo Gang con Capo Plaza è un ennesimo esempio. La sottile differenza tra la spinta anarcoide che il mondo conobbe negli anni '70 e il sessismo machista espletato con l'incapacità di uscire da un cerchio della ...

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : «Andiamo avanti». Scontri con la polizia e proteste : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Le femministe contestano Pillon : spintoni e insulti alla conferenza : Momenti di tensione a Roma durante una convegno con il senatore della Lega Simone Pillon, primo firmatario di un disegno di legge sull'affido condiviso molto contestato da movimenti e associazioni. Un gruppo di femministe del collettivo "Non una di meno" è entrata in sala intonando cori e interrompendo la conferenza. Poi qualche momento di tensione, con spintoni e insulti.La riunione si svolgeva nell'aula consiliare del I Municipio capitolino e ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : nel femminile importante test per il Giappone; Kihira per la Leaderhip - Sakamoto in cerca di continuità : La gara della specialità individuale femminile di Pattinaggio artistico ai prossimi Four Continents 2019, in programma ad Anaheim (Calinfornia, USA) dal 4 al 10 febbraio, sarà un banco di prova importante per la Nazionale giapponese, potenzialmente in grado di monopolizzare il podio conquistando le prime tre posizioni. La giovanissima Rika Kihira, fresca vincitrice della Finale Grand Prix svolta a Vancouver lo scorso dicembre, cercherà di ...