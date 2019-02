Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando sfida Salvini: 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo

blogitalia.news

(Di sabato 2 febbraio 2019)di, continua a pressare contro il DL diIldi, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, protezione internazionale o come richiedenti asilo. Le iscrizioni all’Anagrafe dei quattroerano state ritenute “irricevibili” dagli uffici perché in contrasto con le norme del Decreto Sicurezza, che impedisce ai richiedenti asilo di ottenere la residenza.ha disposto che, in caso di esito positivo dei controlli della Polizia Municipale sull’effettiva residenza in città, si proceda alla iscrizione ...