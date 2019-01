Sebastian Giovinco | addio a Toronto e Mls | va in Arabia Saudita | 10 milioni a stagione

Sebastian Giovinco si appresta a lasciare Toronto : cederà alla corte dei denari arabi? : Sebastian Giovinco potrebbe lasciare Toronto per volare in Arabia Saudita per una nuova esperienza calcistica economicamente allettante Sebastian Giovinco potrebbe lasciare Toronto in questa finestra di calciomercato. Il folletto ex Juventus potrebbe cambiare maglia all’inseguimento dei denari arabi, dato che l’agente Andrea D’Amico gli ha sottoposto un’offerta da 10 milioni di euro da parte dell’Al Hilal. ...