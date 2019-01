NBA | LeBron James | qualcosa non va | niente partita contro i Clippers

Mercato NBA – Clamoroso! Kyrie Irving sarebbe interessato a tornare a giocare con LeBron James : Secondo fonti vicine ai Celtics, Kyrie Irving vorrebbe tornare a giocare con LeBron James in futuro: i tifosi dei Lakers sognano la reunion della coppia che ha reso grandi i Cavs Manca poco allo scadere della trade deadline del 7 febbraio e il Mercato NBA si accende. Non solo quello a breve termine però, ma anche quello estivo. La notizia della cessione di Anthony Davis ha smosso le tranquille acque del panorama cestistico statunitense, ...

NBA – Lakers - coach Walton ai saluti? L’entourage di LeBron James preferirebbe un cambio di allenatore : L’entourage di LeBron James avrebbe espresso la richiesta di un cambio sulla panchina dei Lakers: se non supportato dai risultati, coach Walton potrebbe essere al passo d’addio La stagione dei Los Angeles Lakers vive di alti e bassi. Dopo un inizio complicato, LeBron ha preso in mano la squadra, portandola nelle zone nobili della Conference, a dopo l’infortunio del numero 23 la squadra ha dimostrato una grave mancanza di ...

NBA - brilla la stella Luka Doncic : record e LeBron James superato : DALLAS, USA, - Luka Doncic brilla tra le stelle dell' NBA . Lo sloveno, arrivato in estate ai Dallas Mavericks dal Real Madrid , sta riscrivendo le pagine dei record: nella prima stagione americana ha ...

NBA - Luka Doncic da record. Lo sloveno supera LeBron James : DALLAS, USA, - L' NBA ha una nuova stella, è Luka Doncic . Lo sloveno sta riscrivendo le pagine dei record: in questa prima parte di stagione ha già messo a referto due triple doppie, mai nessuno era ...

NBA – Lakers - LeBron James pronto al rientro : primi allenamenti full-contact per il ‘Re’ : LeBron James pronto al rientro in campo nei prossimi giorni: il ‘Re’ ha partecipato ai primi allenamenti con contatto, segno di una ritrovata sicurezza fisica Pur non essendo sceso in campo, in via precauzionale, nella sfida contro i Phoenix Suns, LeBron James sta facendo grandi passi in avanti verso il suo rientro sul parquet. Assente dalla sera di Natale, a causa di un problema all’inguine, LeBron ha saltato ben 15 partite, lasciando nei ...

NBA : Luka Doncic fa meglio di LeBron - ma a vincere a Dallas sono i Raptors : Dallas Mavericks-Toronto Raptors 120-123 I campioni come Luka Doncic riescono a volte a far passare il risultato in secondo piano, a ribaltare il senso di un titolo e di un racconto perché vanno ...

NBA - LeBron James salta anche la sfida con Phoenix : LOS ANGELES - Le condizioni di LeBron James migliorano e il recupero del leader dei Los Angeles Lakers prosegue. Sulla data del rientro in campo ancora non c'è certezza, ma per la prima volta nell'...

NBA - gli aggiornamenti sull'infortunio di LeBron James : salta anche Phoenix : LOS ANGELES - Procede il recupero di LeBron James e migliorano le condizioni del n° 23 dei Los Angeles Lakers , ma ancora non c'è certezza su quando potrà tornare in campo. Per la prima volta nell'...

NBA - LeBron James : buone notizie in allenamento - ma niente sfida contro Phoenix : La situazione e il recupero prosegue per il meglio, ma di rivedere LeBron James in campo ancora non se ne parla. Luke Walton ha commentato felice l'ultima sessione d'allenamento a cui il n°23 ha preso ...

NBA - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...

NBA : Warriors inarrestabili - Lakers ko senza LeBron James : I Golden State Warriors rafforzano la loro leadership nella Western Conference , 34-14, vincendo sul parquet dei Washington Wizards , 20-27, con il punteggio di 126-118. Per i campioni in carica è il ...

NBA - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - ok Warriors e Blazers : Lakers ancora ko senza LeBron : Russell Westbrook trascina i Thunder con una tripla doppia, vittorie per Warriors e Blazers, Lakers sconfitti in casa: i Risultati dei match NBA della notte italiana Poker di match NBA nella notte italiana, ma nonostante le sole 4 partite, lo spettacolo non è di certo mancato. Basti sottolineare la prova di Russell Westbrook che grazie alla sua tripla doppia da 23 punti, 16 assist e 17 rimbalzi ha steso i Pelicans (122-116) orfani di ...

NBA – Lakers - prolungata l’assenza di LeBron James : niente Timberwolves e Suns : I Los Angeles Lakers dovranno fare a meno di LeBron James anche nelle partite contro Timberwolves e Suns, a dichiararlo è coach Walton I tifosi Lakers dovranno armarsi di pazienza: per rivedere in campo LeBron James ci vorrà ancora qualche giorno. Il numero 23 giallo-viola è assente dalla sfida di Natale contro gli Warriors a causa di un problema all’inguine che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. LeBron, secondo le tempistiche dello ...