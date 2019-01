' Vincere a Daytona | grande orgoglio Dallara'

LIVE 24 Ore Daytona 2019 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca la magia e punta a Vincere! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2019. Sul mitico tracciato della Florida (Stati Uniti) andrà in scena una delle corse più attese del panorama motoristico americano che darà il via alla stagione dell’IMSA Weathertech Sportscar Championship 2019 e lo spagnolo Fernando Alonso sarà parte della festa. L’iberico, svestiti i panni del pilota di F1, si cimenta in una delle gare americane più prestigiose, per ...