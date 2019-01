Dalla curva del Milan ancora cori contro Napoli e i napoletani

Milan - Dalla curva Sud ancora cori contro i napoletani : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. ...

Milan - Dalla curva ancora cori contro i napoletani : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla curva Sud rossonera. ...

Roma-Entella - Dalla curva cori contro Napoli e carabinieri : E’ andata in scena la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, netto successo per la Roma contro l’Entella. Durante il match anche un brutto episodio, cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i carabinieri dalla curva Sud, dopo la vicenda Koulibaly altri cori di intolleranza e discriminazione. “Odio Napoli” è stato il canto intonato al 37′ pt, poi altri canti contro Liverpool, Juventus ...

Roma - cori Dalla curva contro Napoli e i carabinieri : cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i carabinieri dalla curva Sud occupata dai tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la vicenda Koulibaly, anche ...

Roma - Dalla curva cori contro Napoli - Juve - Bergamo - Liverpool e Carabinieri : Roma - cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i Carabinieri dalla curva Sud gremita di tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la vicenda Koulibaly, ...

Roma - Dalla curva cori contro Napoli e carabinieri : cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i carabinieri dalla curva Sud gremita di tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la vicenda Koulibaly, anche ...

Sbanda e si schianta in curva - Matteo muore a 21 anni : trovato per caso Dalla cugina : Il giovane stava rincasando ed era a pochi chilometri da casa sua quando ha Sbandato in curva e si è schiantato. A fare la terribile scoperta è stata la cugina che stava rientrando anche lei a casa. La ragazza non si è accorta che era il cugino e ha lanciato l'allarme, poi ha fatto la tremenda scoperta.Continua a leggere

Bologna-Juventus - ululati razzisti contro Kean Dalla curva rossoblù : BOLOGNA - Al 3' di Bologna-Juventus , match degli ottavi di finale di Coppa Italia al Dall'Ara, si sono alzati dalla curva dei tifosi della squadra di casa degli ululati razzisti all'indirizzo dell'...

Lazio - cori razzisti e antisemiti Dalla curva Nord - ma in molti non li hanno sentiti - : Ancora episodi di cronaca a margine della Coppa Italia. Grida segnalate dalle agenzia, il portavoce del club: "Psicosi ingigantisce questi fenomeni"

Lazio - cori razzisti e antisemiti Dalla curva. Il portavoce del club : 'Condanniamo - ma attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti Dalla curva biancoceleste : E’ andata in scena la prima partita di giornata valida per gli ottavi di Coppa Italia, sono scese in campo Lazio e Novara, tutto facile per la squadra biancocoleste, 4-1 e qualificazione ai quarti di finale. Durante il match anche un brutto episodio, cori antisemiti e a sfondo razzista dalla Curva nord laziale: “giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. cori anche contro i Carabinieri. Un ...

Cori razzisti e antisemiti Dalla curva della Lazio alla prima di Coppa Italia contro il Novara : alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati i Cori «giallorosso ebreo» e «questa Roma qua sembra l’Africa».

Coppa Italia Lazio-Novara - cori antisemiti e a sfondo razzista Dalla curva biancoceleste : “Giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. Sono alcuni dei cori antisemiti e a sfondo razzista che si sono alzati dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono levati canti anche contro i carabinieri. Gli slogan sono stati intonati da un piccolo gruppo della tifoseria di casa in uno stadio ...

Lazio-Novara - cori antisemiti e a sfondo razzista Dalla curva biancoceleste : Allegri: "Violenza e razzismo? Paura a prendere decisioni impopolari" Ancelotti: "Razzismo non è problema del Napoli ma italiano" Lazio-Novara, cronaca e statistiche Giorgetti, combattere razzismo ...