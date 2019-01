Napoli | 18enne affetto da un tumore raro alla trachea | intervento riuscito al Cardarelli

Blastingnews

: Miracolo al Cardarelli: operazione perfetta per un 18enne con raro tumore maligno - barbarab1974 : Miracolo al Cardarelli: operazione perfetta per un 18enne con raro tumore maligno - gennaroiago : Miracolo al Cardarelli: operazione perfetta per un 18enne con raro tumore maligno - RuggiSissi : Miracolo al Cardarelli: operazione perfetta per un 18enne con raro tumore maligno -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Un'operazione delicatissima e che sarebbe potuta andare male, se non fosse stato per la grande professionalità e per il grande lavoro fatto dallo staff medico dell'ospedale '' di. Un ragazzo di appena diciotto anni, infatti, erada unche lo attanagliava da diverso tempo. Fortunatamente, però, secondo quanto riferiscono i media locali e in particolare il sito Inter.it, dopo otto ore diin sala operatoria, è stato asportato il cancro di cui soffriva: unmaligno della, porzione mediastinica, intratoracica, che gli aveva provocato un restringimento dellae quindi una grave difficoltà nel respirare autonomamente.Operazione di grande successo aldi: salvato un ragazzo di diciotto anni, sconfitto ilStando a quanto si apprende dal sito in questione, l'operazione chirurgica è ...