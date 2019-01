Pagare in follower al sushi bar | cresce il fenomeno cashless

Crescono i ristoranti dove si può Pagare in follower di Instagram : La catena di sushi bar che ha lanciato il pagamento in follower di Instagram ha deciso di estendere il sistema a tutti i suoi ristoranti. Dal debutto nel ristorante di via Lazzaro Papi a Milano, This is not a sushi bar estende la formula agli altri cinque locali da venerdì 25 gennaio. La decisione è stata presa dopo che, in poco più di tre mesi, i post di 133 influencer, tra i mille e i 50mila follower, hanno raggiunto con i loro contenuti oltre ...