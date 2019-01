Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+ | Sony Xperia XZ1 | XZ Premium e

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge ricevono le Patch di sicurezza di gennaio 2019 : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge stanno ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di gennaio 2019. L'update sta toccando anche l'Italia, perciò nel giro di qualche giorno sarà disponibile per tutti. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

ZenFone 5 Lite - ZenFone 5 - HONOR 9 Lite - HONOR Play - Galaxy A5 (2017) - Moto Z3 e altri ricevono le Patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nuovi aggiornamenti sono in roll out per i seguenti modelli di smartphone: ASUS ZenFone Max M1, ASUS ZenFone 5, HONOR 9 Lite, Motorola Moto Z3, HONOR Play, ASUS ZenFone Live L1, ZenFone 5 Lite, ZenFone 3 Max e Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy a5 (2017). L'articolo ZenFone 5 Lite, ZenFone 5, HONOR 9 Lite, HONOR Play, Galaxy A5 (2017), Moto Z3 e altri ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 ricevono le Patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software comprensivi delle patch di sicurezza di gennaio 2019. L'articolo Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

ASUS Zenfone Max Pro M1 si aggiorna con le Patch di sicurezza Android di gennaio : ASUS ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'ASUS Zenfone Max Pro M1, con il quale vengono introdottele patch di sicurezza Android di gennaio L'articolo ASUS Zenfone Max Pro M1 si aggiorna con le patch di sicurezza Android di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le Patch di sicurezza di gennaio 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite sta iniziando a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di Android del 5 gennaio 2019. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove Patch di sicurezza (in Cina) : Aggiornamenti in arrivo per HONOR 10 e Huawei Nova 3, ma solo in Cina per il momento. Entrambi ricevono le nuove patch di sicurezza e il supporto alle nuove HONOR FlyPods Pro con l'annessa tecnologia Bone ID per un riconoscimento vocale più sicuro. L'articolo HONOR 10 e Huawei Nova 3 ricevono il supporto al Bone ID e le nuove patch di sicurezza (in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le Patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone : Samsung annuncia i dettagli dell'aggiornamento in arrivo per i suoi smartphone e tablet contenente le patch di sicurezza di gennaio 2019; alcuni potrebbero riceverle direttamente con Android 9 Pie. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le Patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel : Oggi è il primo lunedì di gennaio e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di gennaio 2019. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Partito il rollout di Android 9 Pie su Nokia 5.1 Plus insieme alle Patch di sicurezza di dicembre : L'aggiornamento per Nokia 5.1 Plus "pesa" circa 1,3 GB e, come detto, contiene anche le patch di sicurezza più recenti distribuite da Google L'articolo Partito il rollout di Android 9 Pie su Nokia 5.1 Plus insieme alle patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di dicembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus riceve le Patch di sicurezza di dicembre 2018 : Nokia 7 Plus sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che implementa le patch di sicurezza di dicembre 2018. L'articolo Nokia 7 Plus riceve le patch di sicurezza di dicembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola : Motorola Moto X4, Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy J6 si aggiornano con Patch di sicurezza e, nel primo caso, Android 9 Pie. L'articolo Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S4 riceve le Patch di sicurezza di dicembre - mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le Patch di ottobre : Samsung rilascia nuovi aggiornamenti di sistema con le ultime patch di sicurezza per Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 riceve le patch di sicurezza di dicembre, mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le Patch di sicurezza di dicembre : Sono state appena rilasciate la patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2018 per il Samsung Galaxy S9 e per il Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.