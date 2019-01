Football Leaks | la supertalpa è l' hacker Rui Pinto | ' Collabora coi giudici'

La persona dietro “ Football Leaks” : L'Ungheria ha arrestato il trentenne portoghese che ha diffuso milioni di documenti riservati sul calcio internazionale, e ora deve decidere se dargli protezione o no

Arrestato l’hacker di Football Leaks e del caso CR7-Mayorga : Ha 31 anni, preso a Budapest Lo hanno Arrestato in casa sua, a Budapest. È l’uomo che ha messo nei guai mezzo universo calcistico. Da Cristiano Ronaldo al Manchester City. È colui il quale ha dato vita a Football Leaks . Oggi ha trent’anni. È portoghese – proprio come CR7 – ha 30 anni. Si chiama Rui Pinto. La lunga inchiesta è stata condotta dagli agenti portoghesi della “Policia Judiciaria”. Nei prossimi giorni dovrebbe ...

Rybolovlev - le abitudini del presidente del Monaco secondo Football Leaks : yacht - loft e un'isola privata : Metti una villa in Florida , regalo di Trump,, un loft a New York per tua figlia e un Airbus personale da usare quando vuoi. Ah, ultimo particolare: un'isola greca da 100 milioni di euro dove passare ...