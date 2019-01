huffingtonpost

: Al FMI andrebbero condannati per crimini contro l’umanità. L’ho ribadito oggi in TV - ignaziocorrao : Al FMI andrebbero condannati per crimini contro l’umanità. L’ho ribadito oggi in TV - alfonsodiiorio : M5s condannati al Salva-Salvini (di P. Salvatori) - ChildMorena : RT @HuffPostItalia: M5s condannati al Salva-Salvini -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "La speranza è che rinunci all'immunità". Il Movimento 5 stelle gioca una di quelle partite il cui esito si decide su un altro campo. Alla Giunta per le immunità del Senato sono arrivate le carte su Matteo. Il vicepremier, nonostante la richiesta di archiviazione della procura, è stato messo sotto processo dal Tribunale dei ministri di Catania per i fatti legati ai migranti a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti.Se nel quartier generale della Lega l'intenzione è quella di andare allo scontro frontale con la magistratura, per massimizzare l'incasso elettorale su una vicenda che riguarda la gestione dei migranti e la chiusura dei porti, in casa 5 stelle la vicenda è una sorta di bomba atomica collegata a un timer.Il perché è presto detto. L'assemblea di Palazzo Madama sarà chiamata a votare ...