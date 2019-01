Blastingnews

: Fondi: paziente danneggia il pronto soccorso, poi scappa e compie una rapina in un bar - vincecamaggio : Fondi: paziente danneggia il pronto soccorso, poi scappa e compie una rapina in un bar - OlgaRedBlack : RT @gliangelidel118: Paziente devasta il pronto soccorso e rapina un bar, terrore a Fondi. A causa dei danni provocati dall'uomo il pronto… - 2011er74 : RT @noisoccorritori: Paziente devasta il pronto soccorso e rapina un bar, terrore a Fondi -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Attimi di follia, che difficilmente i pazienti dell’ospedale dimenticheranno. Infatti, nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio un uomo si è presentato aldel San Giovanni di Dio di, in provincia di Latina. Questo individuo, un 45enne che risiede nella cittadina laziale, a quanto pare, è affetto da problemi di tossicodipendenza, chiedeva di essere ricoverato in seguito ad un malore. Mentre aspettava il suo turno, improvvisamente è andato in escandescenza, prendendosela con i mobili e le suppellettili presenti nei locali della struttura sanitaria: ha iniziato a lanciare alcune sedie contro gli operatori e a distruggere tutte le apparecchiature che gli capitavano sottomano. Dopo aver rotto anche alcune vetrate, ormai completamente fuori di sé, è uscito dall’edificio ed hato anche un’automobile ed un’ambulanza parcheggiata nel piazzale antistante, rendendola ...