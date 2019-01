eurogamer

: Dreams ci permette di dare forma a ciò che vogliamo, anche a Dead Space #Dreams - Eurogamer_it : Dreams ci permette di dare forma a ciò che vogliamo, anche a Dead Space #Dreams -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)è l'esclusiva Media Molecule per PS4 che cidiletteralmentealla nostra fantasia su schermo, un po' come ha fatto Little Big Planet in passato, ma questa volta spingendosioltre.Come riporta VG247 infatti, un giocatore è riuscito a ricreare niente meno chein. Realizzare lavori e livelli sbalorditivi è possibile, e questo darà libero sfogo a tutti gli appassionati dalla fervida immaginazione.Quel che possiamo vedere, riportato di seguito, è stato realizzato nellaCreator Beta, attualmente sotto embargo. Possiamo vedere comunque qualche fugace immagine.Read more…