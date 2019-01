quotidiano

: #UltimOra #Imperia, 62enne uccide la sorella di 71 anni a colpi di accetta, fermato #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Imperia, 62enne uccide la sorella di 71 anni a colpi di accetta, fermato #Canale50 - infoitinterno : Imperia, uccide la sorella a colpi di accetta: arrestato - TuttoQuaNews : RT @lanuovasardegna: Imperia, uccide la sorella a colpi di accetta. L'uomo di 62 anni è già stato fermato, la vittima aveva 71 anni https:… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Taggia,,, 21 gennaio 2019 - Ha ucciso adila, di 71 anni, con la quale viveva in un'abitazione di via Borghi, a Taggia, in provincia di. L'autore dell'omicidio ...