Addio ad Armin Loacker | il re dei wafer

Addio ad Armin Loacker - il re altoatesino dei wafer al cioccolato : Il settore dolciario italiano è in lutto per la scomparsa di Armin Loacker, fautore del successo - insieme con la sorella Christine – dell'omonima azienda di famiglia, oggi conosciuta in tutto il mondo, con un volume d'affari complessivo di 330 milioni di euro all'anno. Fondata dal padre Alfons nel 1925 come pasticceria in quel di Bolzano, specializzata in ottimi biscotti wafer e cioccolato, la Loacker incominciò la propria espansione sul ...