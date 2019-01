Stazione radio in stato di degrado | Marconi la realizzò 114 anni fa

ilfogliettone

: @makkox @Ghemon @zdizoro @welikeduel L'ho sempre pensato. Ho shazam così pieno da poter aprire una stazione radio. Sarebbe figa: #Zoradio - DeborahCicero : @makkox @Ghemon @zdizoro @welikeduel L'ho sempre pensato. Ho shazam così pieno da poter aprire una stazione radio. Sarebbe figa: #Zoradio - SeveriSofia : Cambio stazione radio e parte 'Ciao sono Ermal Meta, enjoy the music' parte la musica e.. 'Sono quello che non ti… - francescadani : Oggi in cerca di frequenze a Radio Arkala OH8X. Arkala OH8X è forse la stazione radio DX più avanzata al mondo. Chi… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Oggi, 19 gennaio 2019, ladi Guglielmocompie 114. Si trova a Coltano, nei pressi di Pisa, ormai indi. Era infatti il 1902 quando, Guglielmo, l’inventore della, italiano illustre che ha rivoluzionato la storia del mondo, decise di costruirla. Unain grado di effettuare collegamenti con l’America e con le colonie dell’Africa Orientale. Poi, trepiù tardi, iniziarono i lavori nella località di Coltano, tra Pisa e Livorno. Insomma una vera rivoluzione per quella che è stata la primaintercontinentale in Italia e una fra le primissime al mondo. Ora il sito e la palazzinaana sono stati acquisiti dal Comune di Pisa con l’idea di farlo diventare un museo delle telecomunicazioni.irpEntrò in funzione nel 1911 e venne definita dal New York Times come la più potente al mondo: grazie al suo potente ...