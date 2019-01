Scende in campo il ' listone civico' in attesa delle mosse del centrosinistra

Silvio Berlusconi Scende di nuovo in campo : "Mi candido alle Europee" : Silvio Berlusconi di nuovo in campo, si candida alle elezioni europee. Il leader di Forza Italia lo ha annunciato durante un comizio a Cagliari.

Juventus-Milan - amuleto-Cristiano Ronaldo per la finale di Supercoppa : quando Scende in campo... : Mentre Gonzalo Higuain, telefono alla mano e broncio in viso, passeggia nei pressi dell' hotel che ospita il Milan a Gedda per informarsi sulla trattativa con il Chelsea, Cristiano Ronaldo si prepara con il sorriso stampato in volto per la prima "finale" con la maglia della Juve. La differenza di um

FIFA 19 - Scende in campo anche il Bologna eSports - : Il primo è attualmente 71° al mondo nel ranking dei giocatori di FIFA 19, il secondo invece è 237°. Alle qualificazioni per la FIFA eClub World Cup sono riusciti a portarsi a casa 8 vittorie, 2 ...

Hakeem oggi non Scenderà in campo - è in carcere a Bangkok da 40 giorni : Nel ranking Fifa , la classifica mondiale di tutte le nazionali di calcio del mondo, occupano il 113esimo e il 118esimo posto. Sono Bahrein e Thailandia e il prossimo 10 gennaio, alle 12 ora italiana, ...

Hakeem oggi non Scenderà in campo - è in carcere a Bangkok da 40 giorni : Nel ranking Fifa, la classifica mondiale di tutte le nazionali di calcio del mondo, occupano il 113esimo e il 118esimo posto. Sono Bahrein e Thailandia e il prossimo 10 gennaio, alle 12 ora italiana, si affronteranno nella seconda partita del girone A della Coppa d’Asia 2019 in corso negli Emirati Arabi Uniti. In pochi, almeno da questo lato del mondo, si appassioneranno alla sfida tra queste due squadre: ma fuori dal rettangolo di gioco ...

Hakeem oggi non Scenderà in campo - è in carcere a Bankok da 40 giorni : Nel ranking Fifa , la classifica mondiale di tutte le nazionali di calcio del mondo, occupano il 113esimo e il 118esimo posto. Sono Bahrein e Thailandia e il prossimo 10 gennaio, alle 12 ora italiana, ...

Hakeem oggi non Scenderà in campo - è in carcere a Bankok da 40 giorni : Nel ranking Fifa, la classifica mondiale di tutte le nazionali di calcio del mondo, occupano il 113esimo e il 118esimo posto. Sono Bahrein e Thailandia e il prossimo 10 gennaio, alle 12 ora italiana, si affronteranno nella seconda partita del girone A della Coppa d’Asia 2019 in corso negli Emirati Arabi Uniti. In pochi, almeno da questo lato del mondo, si appassioneranno alla sfida tra queste due squadre: ma fuori dal rettangolo di gioco ...

Qatar viola diritti umani : giocatore della Finlandia non Scende in campo : La Finlandia, al 58/mo posto nel ranking, non si è mai qualificata per la fase finale della Coppa del Mondo. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma ...

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : 'Perché Scende di nuovo in campo' : ... senza il fondatore', il partito 'non ha alcun futuro' e il Cavaliere lo sa bene, 'tanto che sta uscendo finalmente dall'isolamento per cui non veniva neppure informato di tutto quel mondo politico, ...

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Perché Scende di nuovo in campo" : "In barba a tutti quei gufi che lo danno regolarmente in infermeria, Silvio Berlusconi è pronto per la sua ultima olimpiade, le elezioni europee, visto che Mattarella non concederà le politiche anticipate nonostante le frizioni della coppia che scoppia Salvini-Di Maio, oggi perfino sull'immigrazione

Regionali - Scende in campo anche Maria Travaglini con Forza Italia : Le candidature di Maria Travaglini e Tonino Marcello non potranno che rafForzare l'impegno di quanti a San Salvo reclamano una nuova politica con i suoi riflessi per il nostro territorio abbandonato, ...

Accadde oggi - 31 dicembre 1988 : per l’ultima volta la Serie A Scende in campo a San Silvestro : Continua l’appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, quella del 31 dicembre 1988 è una data infatti da ricordare per gli amanti del mondo del pallone: l’ultima volta in cui la Serie A va in scena nella giornata di San Silvestro. In quella data tante le partite in programma, il derby della Mole, vinto dalla Juventus di Dino Zoff per 1-0 grazie a una rete di Altobelli. Successo per 3-0 dell’Inter di ...

Vladimir Putin Scende in campo - partita di hockey su ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca : Pattini, caschetto e casacca bianca con il numero 11. Vladimir Putin, da sempre grande appassionato di sport, ha giocato una partita di hockey su ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca. Il presidente russo, che ha compiuto 66 anni lo scorso ottobre, ha partecipato all'amichevole vincendo 14-10

Elezioni amministrative 2019 : il direttore del Mercato coperto Scende in campo con una nuova lista civica : In un clima politico un po' frammentato e in attesa delle Elezioni amministrative del 2019, la sfida si fa ogni giorno più interessante. A scendere in campo, in questi giorni, con una lista civica dal ...