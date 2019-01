A processo per rivelazione di segreto d' ufficio due magistrati che stavano indagando su

Violenta la figlia quasi tutti i giorni per 3 anni e la fa abortire : a processo a Macerata : Chiuse le indagini nei confronti del 45enne pakistano Muhammad Riaz: l’uomo è accusato anche di omicidio preterintenzionale. Lo scorso febbraio aggredì la figlia i 19 anni e la abbandonò in strada, al buio, sotto la pioggia, prima che venisse investita e uccisa da un’auto a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata.Continua a leggere

Reggio Emilia - bimbi minacciati e presi per i capelli : processo immediato per la maestra : Per insegnante di 55 anni, attualmente sottoposta alla misura cautelare della sospensione dell’esercizio della professione, il Gip ha disposto il rito immediato per l'evidenza delle prove. Per l'accusa le violenze avvenivano quando la donna rimaneva da sola in classe con i piccoli.Continua a leggere

Decreto popolari - chiesto il processo per il broker di Carlo De Benedetti dopo imputazione coatta decisa dal gip : dopo l’imputazione coatta decisa dal gip la procura di Roma ha chiesto il processo per Gianluca Bolengo, il broker di Intermonte che alla vigilia del Decreto diede l’ordine di acquisto per 5 milioni di euro di azioni delle banche popolari per conto della Romed di Carlo De Benedetti, rischia il processo per ostacolo alla vigilanza. Il 16 gennaio 2015 l’ingegnere ed editore gli disse al telefono di aver saputo da Matteo Renzi che ...

Raggira una donna per soldi - ex poliziotto di Olbia a processo : Il processo all'ex poliziotto di Olbia. L'accusa è di circonvenzione d'incapace e violazione del segreto istruttorio. È iniziato il processo all'ex agente della Polaria di Olbia, che si sarebbe fatto ...

Csm - pg Cassazione chiede processo disciplinare per i magistrati Savasta e Nardi : La procura generale della Cassazione ha chiesto alla Sezione disciplinare del Csm la fissazione del l`udienza cautelare per la sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per i magistrati Antonio Savasta, ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, e Michele Nardi, ex gip sempre a Trani, arrestati su ordine della procura di Lecce con l`accusa di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per vicende commesse ...

Sicilia : legale Montante - 'per Cassazione ammissibile richiesta trasferimento processo' : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Colpo di scena nel processo all'ex Presidente degli industriali Siciliani, Antonello Montante. La prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione "ha dichiarato ammissibile la richiesta di rimessione" formulata nei giorni scorsi dai legali di Montante, l'imprenditor

Tav - Di Maio : “Se tecnici dicono che l’opera non sta in piedi si blocca il processo di costruzione” : “Se dei tecnici ci dicono che quell’opera”, la Tav Torino-Lione, “non sta in piedi, ditemi che senso ha fare un’opera che non sta in piedi. Io credo che dobbiamo essere lineari: la soluzione migliore è sempre la più semplice. Se c’è un’analisi, quando la pubblicheremo vedremo…. se ci dirà che non sta in piedi, si blocca il processo di costruzione. Poi tutto quello che verrà dopo, si vedrà”. Lo afferma il ...

Lega - il processo ai Bossi e Belsito rinviato al 23 gennaio : la corte non stralcia (per ora) la posizione del Senatur : È stata rinviata al prossimo 23 gennaio l’udienza del processo d’appello a Umberto Bossi, il figlio Renzo e l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito. I tre sono accusati di appropriazione indebita per aver destinato a spese personali parte dei fondi del partito. Nel luglio del 2017 in primo grado il Senatur è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione, il “trota” a un anno e mezzo e Belsito a due anni ...

Cazzotto all'animalista : processo per un cacciatore della Valsessera : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cazzotto all'animalista: ...

Anticorruzione - nella legge la norma che salva i leghisti a processo per le spese pazze : nella legge Anticorruzione spunta una norma che salva i leghisti a processo per le spese pazze, derubricando il peculato a indebita percezione. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica.Per azzerare o stemperare gli effetti giudiziari del periodo delle cosiddette "spese pazze" dei consiglieri regionali di tutta Italia, c'erano già stati due abbordaggi con altrettanti emendamenti al decreto anti-corruzione: il primo ...

Perché io - liberale - processo questa Unione europea : ... riconducendo la politica, cioè il conflitto che è insito nelle relazioni umane, all'etica o a un diritto eticizzato, oppure riconducendola all'economia. L'Unione europea ha tentato entrambe le vie, ...

Al via processo d'appello per gli ex riders licenziati da Foodora : In primo grado il giudice ha respinto il loro ricorso contro il licenziamento, dopo le proteste per la mancanza di tutele. 'Sono lavoratori autonomi' si legge nella sentenza -