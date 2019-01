calciomercato

: RT @cmdotcom: #Ronaldo è certezza di successo: Juve, con lui puoi superare l'Inter del Triplete #JuveMilan #Supercoppa - Peppe_Salines : RT @cmdotcom: #Ronaldo è certezza di successo: Juve, con lui puoi superare l'Inter del Triplete #JuveMilan #Supercoppa - filippo898 : RT @cmdotcom: #Ronaldo è certezza di successo: Juve, con lui puoi superare l'Inter del Triplete #JuveMilan #Supercoppa -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) ... ma èil giocatore che accetta tutte le sfide e se continuerà a vincere anche in Italia, non solo la Supercoppa, ovviamente,, sarà lui il migliore al mondo e nessuno potrà metterlo in ...