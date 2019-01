ilfattoquotidiano

: John D. MacDonald e l’eterna insicurezza dell’animo umano - erregi69 : John D. MacDonald e l’eterna insicurezza dell’animo umano - italianaradio1 : John D. MacDonald e l’eterna insicurezza dell’animo umano - Cascavel47 : John D. MacDonald e l’eterna insicurezza dell’animo umano -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Dopo che venne pubblicato il resoconto dettagliato di ciò che era successo, centinaia di persone presero a modificare il loro racconto, un pezzetto per volta, finché alla fine non furono in grado di convincere gli altri, e se stessi, che avevano assistito all’intera scena, che avevano corso un grave pericolo, che si erano tenuti pronti a intervenire se ci fosse stato qualche problema. Ogni grande notizia crea folle di eroi immaginari.Il termine della notte, diD.(traduzione di Nicola Manuppelli; Mattioli 1885) è un grandioso ed emotivamente inflessibile romanzo che anticipa di quasi un decennio la progressiva disillusione, tracimata nell’orrore, di molti giovani protagonisti dei favolosi anni Sessanta. È già tutto scritto, nero su bianco, dall’inizio: un secondino scrive una lettera a un ex collega per raccontargli l’esecuzione dei componenti del Branco di lupi, ossia ...