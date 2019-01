: Spagna,si tenta salvare bimbo in pozzo - NotizieIN : Spagna,si tenta salvare bimbo in pozzo - TelevideoRai101 : Spagna,si tenta salvare bimbo in pozzo - infoitestero : Spagna, bambino caduto in un pozzo profondo 110 metri. Si tenta il possibile per salvarlo -

Sono riprese le ricerche indi undi due anni caduto in fondo a un: ormai si lavora senza sosta da oltre 40 ore e purtroppo non sono chiare le condizioni del. Il piccolo è caduto domenica in unlungo 110 metri, di 25 centimetri di diametro, a Totalà, nella periferia di Malaga, nel sud del Paese. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte cercando di estrarre terra ma la telecamera introdotta per visualizzare ilha trovato un intoppo di materiale a circa 73 metri di profondità.(Di martedì 15 gennaio 2019)