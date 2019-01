Malpensa,migrante si butta giù da aereo

: Milano, caos a Malpensa: migrante fugge tra le piste per evitare il rimpatrio. Voli in ritardo e arrivi dirottati - fattoquotidiano : Milano, caos a Malpensa: migrante fugge tra le piste per evitare il rimpatrio. Voli in ritardo e arrivi dirottati - Corriere : Malpensa, migrante fugge sulla pista. Aeroporto chiuso e voli dirottati - LaStampa : Malpensa, migrante fugge sulla pista durante un rimpatrio. Scalo chiuso e voli in arrivo dirottati… -

Aeroporto diin tilt,con i voli in arrivo dirottati e quelli in partenza ritardati, per la fuga di un cittadino egiziano, che si è lanciato dal portellone posteriore dell'che lo doveva riportare a Dakar. L'egiziano era arrivato adomenica da Dakar e dallo scalo milanese doveva proseguire per Il Cairo. Mentre era in transito, è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia di Stato di. L'uomo non aveva con sé i documenti e per questo è partita la procedura di respingimento.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)