Sant’Antonino di Susa : dentista uccide il figlio adottivo - poi chiama i carabinieri : «Venite a prendermi, ho ucciso mio figlio». Ha detto così, al telefono con i carabinieri, un uomo di Sant’Antonino di Susa (Torino). Flavio Forla, 70 anni, dentista in pensione ed ex vicesindaco del paese, ha usato il cavo di un computer per soffocare il figlio adottivo di 36 anni, Giacomo. È successo poco dopo le quattro di oggi, lunedì 14 gennaio...

Spoiler Una Vita : Victor bacia Elvira dopo aver litigato con Maria Luisa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Victor Ferrero, interpretato dall'attore Miguel Diosdado. Il ragazzo, infatti, bacerà sulla bocca Elvira Valverde dopo aver litigato furiosamente con la fidanzata Maria Luisa a causa della decisione di lasciare Acacias 38. Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa e Victor in ...

Russia : dichiarata deceduta si sveglia in camera mortuaria - poi muore di ipotermia : E' deceduta non di una morte naturale e neanche di malattia, ma di ipotermia per troppa esposizione, da viva, in una cella frigorifera di un obitorio. Il peggiore incubo di ogni essere umano, forse, ovvero quello di essere creduto morto non essendolo, per poi risvegliarsi in una bara o in una cella frigorifera, è realmente accaduto in Russia. La vittima di questa orrida vicenda, una donna di 62 anni, data per morta quando era viva e invece aveva ...

Spoiler Il Segreto : Antolina uccide Amancio soffocandolo con un cuscino : Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate delle prossime settimane si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice Maria Lima. La ragazza, infatti, si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà Don Amancio, il padre di Elsa. Don Amancio ha le prove della colpevolezza di Antolina Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i ...

Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo : “parla di nuove sfide e poi va alla Juventus” : Ibrahimovic ha detto la sua in merito al passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il centravanti svedese senza peli sulla lingua Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo, il centravanti dei Los Angeles Galaxy non le ha mandate a dire al collega della Juventus. Parlando alla testata olandese Voetbal Nieuws, Ibra ha mandato stoccate non da poco a CR7, in merito al suo passaggio estivo in bianconero: “Cristiano parla di nuove sfide. ...

Meteo Protezione Civile domani : residua instabilita' al Sud - poi migliora : La giornata di domani vedrà ancora condizioni di residua instabilità sulle regioni meridionali, ma in via di miglioramento. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo...

Suburra 2 nel nuovo teaser che lancia i nuovi personaggi e spoilera un grande ritorno : “Noi tre contro tutti” : Si avvicina la messa in onda di Suburra 2 e a poco più di un mese dal prossimo 22 febbraio, è proprio Netflix che rilancia e stuzzica il pubblico rilasciando un teaser che mostra non solo gli storici protagonisti della serie ma anche le new entry. In particolare, il video sembra confermare l'uscita di scena di Anacleti (Adamo Dionisi) e il ritorno di Livia Adami (Barbara Chichiarelli). Di questo avevamo parlato nei giorni scorsi perché ...

Vasco Rossi - il tour parte il 27 maggio da Lignano Sabbiadoro - poi Milano e Cagliari : Prenderà il via il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro il tour 2019 di Vasco, che per la terza volta ha scelto la località friulana per la data 'zero'. Vasco si esibirà a porte chiuse per il suo fan club ...