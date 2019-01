Cena con i renziani | Di Battista punge Salvini | ' Matteo torna in te | è ancien regime'

Fotografa e vieni a Cena con noi : Il Volley Pordenone lancia a partire da domani un concorso fotografico che vuole premiare i propri tifosi. Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro fotografica che permetterà a tutti i ...

Atletica – Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto per Filippo Tortu : l’azzurro in sCena ad Ancona : Doppio sprint per Filippo Tortu nei 60 di domenica ad Ancona Saranno due gli sprint che il recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu correrà domenica 20 gennaio ad Ancona, nella Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto: batteria e finale. Anche quest’anno il giovane azzurro non ha finalizzato l’attività in sala, ma si prepara ad affrontare il test agonistico di esordio. Appuntamento sul rettilineo del Palaindoor nel capoluogo ...

Not - rassegna dei vini franchi in sCena a Palermo con 100 aziende e 500 etichette (VIDEO) : “I vini che sono presenti in questa manifestazione si caratterizzano per essere dei vini ad alto tasso di artigianalità. E’ molto importante la figura, il ruolo, la presenza del vignaiolo che fa il vino con le proprie mani in una piccola dimensione aziendale. Un rapporto molto forte che lega il vignaiolo alla propria terra e al progetto dei propri vini, questa è una delle caratteristiche che accomuna un po’ tutti i partecipanti a questa ...

Cena sulla giustizia - Di Battista contro Salvini : “Roba da ancien regime con Cena da 6mila euro con Boschi e Tronchetti” : “Ma Salvini che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano“. Così su Facebook Alessandro Di Battista. “Il tempo è prezioso – rimarca l’esponente M5s – Meglio occuparlo per dividere le banche ...

Cena soufflé. L'evento di "Fino a prova contraria" sulla giustizia si è sgonfiato prima di cominciare : Una Cena pesante, già sgonfiata dal soufflé polemico della politica prima ancora di essere consumata. Uno degli ospiti più chiacchierati ha subito dato buca: "Sostenere che quella di stasera sia una Cena tra renziani e Salvini significa essere naturalmente in malafede. Io ho partecipato sempre in passato. Onde evitare qualsiasi ulteriore interpretazione assurda ho deciso però di non partecipare". È Marco ...

Matteo Salvini e renziani insieme a Cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli sCenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

Il Salone del Mobile mette in sCena il "Concerto" del design : Uno sguardo attento al futuro, ai trend, alla bellezza, alle proposte del nuovo lifestyle che partono da Milano dove il design e industria mettono in scena un ' Concerto ' unico al mondo.

Come mai l'economia della Germania arranca? Fatti - numeri - commenti e sCenari : Che cosa succede all'economia e all'industria in Germania. L'approfondimento di Start Magazine CRESCITA FIACCA La crescita della Germania nel 2018 è rallentata all'1,5% dal 2,5% dell'anno precedente, ...

Valentino Rossi a Radio Deejay - svelato un curioso siparietto con Hamilton : il retrosCena è tutto da ridere : Il pilota pesarese è stato ospite del programma di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, nel corso del quale ha raccontato un curioso siparietto avvenuto con Hamilton Due campioni indiscussi, accomunati dalla passione sia per le due che per le quattro ruote. Valentino Rossi e Lewis Hamilton non perdono occasione per lanciarsi messaggi, provando ad organizzare una sfida in moto al Ranch di Tavullia, un sogno non così proibito che il ...

Maria Elena Boschi a Cena con Matteo Salvini - un clamoroso retroscena. E lei la prende malissimo : La cena che si terrà questa sera 15 gennaio al ristorante romano La Lanterna non farà di certo piacere ai grillini. Perchè a tavola ci saranno tutti tranne loro. E fin qui ok, visto che i 5 Stelle si sono sempre voluti distinguere dalla "casta". Ma, nella serata organizzata dall'associazione "Fino a

La Cena tra Salvini e i renziani diventa un caso. Martina 'Noi alternativi alla Lega'. Boschi e Bonifazi 'Nessun confronto' : 'È un evento benefico che non va caricato di un significato particolare sul piano politico', dice il candidato alle primarie Pd Maruizio Martina. Tuttavia, la cena di questa sera organizzata a Roma ...

Martina critica la Boschi : "Noi mai a Cena con Salvini" : Si infiamma lo scontro dentro il Pd in vista delle primarie. Il segretario uscente e candidato alla segretaria, Maurizio Martina , ha usato parole dure nei confronti dei renziani Maria Elena Boschi e ...

Russia - uccide il marito con 35 coltellate davanti alla figlia : aveva criticato la Cena : Una critica di troppo alla moglie è costata la vita a Slava Davydkin, un pescatore di 43 anni residente a Penza, città situata a 700 chilometri a sudest di Mosca. L’uomo aveva commentato sarcasticamente i piatti realizzati dalla 31enne Evgenia, madre di una bambina di 4 anni, per una cena consumata dalla famiglia insieme ad una coppia di amici, ospiti a casa loro. “Era tutto insipido, se tu mi amassi, useresti più sale nei cibi che cucini” le ...