lastampa

: Salvini polemizza con i sindaci: “Decido io”. E prende tempo sull’arrivo dei migranti - LaStampa : Salvini polemizza con i sindaci: “Decido io”. E prende tempo sull’arrivo dei migranti - Rojname_com : Salvini polemizza con i sindaci: “Decido io”. E prende tempo sull’arrivo dei migranti - Pagina Nazionale - il Tirre… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il giorno dopo il vertice del «chiarimento», non è affatto tornata la calma nella maggioranza. La ferita inferta dal premier Giuseppe Conte e dai vertici grillini al leghista non sarà assorbita con facilità. E così non è un caso se ieriha «duellato» quasi tutto il giorno con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in seguito ad un ferimento ma...