PRISMA arriva in Guyana francese

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il satellite della missione(PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa), dopo aver superato con successo tutti i test ambientali effettuati a Tolosa e aver ricevuto l’autorizzazione per la spedizione alla base di lancio, èto oggi, 11 gennaio 2019, inSituato presso la base del Center Spatialis,si prepara ad affrontare la campagna di lancio con il vettore europeo VEGA con un volo previsto nella notte tra l‘8 e il 9 marzo 2019. Il VEGA è un lanciatore nato in Italia e sviluppato dall’ESA per l’immissione in orbita di satelliti fino a 2500 kg che ha dimostrato eccellenti prestazioni ed affidabilità.è un satellite iperspettrale, in grado di osservare da ottico a vicino infrarosso, ed è il primo del suo genere per l’Osservazione della Terra.Grande soddisfazione è stata espressa da Roberto Formaro, ...