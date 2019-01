Migranti | chiuso il caso tra Conte e Salvini Il ministro ' Ci siamo chiariti | c è stato

Riace - reportage dal paese senza più Migranti : “Rischio che torni borgo fantasma. Abbiamo già chiuso scuole e negozi” : Dopo lo smantellamento del modello Riace con l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il sindaco Mimmo Lucano e la revoca dello Sprar da parte del ministero dell’Interno, il paesino della Locride vive un momento di difficoltà per i trasferimenti dei migranti ma non abbandona la speranza per il futuro. In queste ore molti migranti stanno lasciando Riace. Alcuni, però, dopo essere partiti e dopo aver visto gli Sprar che li dovranno ospitare, sono ...