Roberta Cleo in radio con “Migliore” Il singolo è prodotto anche da Diego Calvetti e Pio

“Migliore” il nuovo singolo di Roberta Cleo in radio dal 14 Dicembre : ALL MUSIC NEWS “Migliore” il nuovo singolo di Roberta Cleo in radio dal 14 Dicembre In radio da Venerdi 14 Dicembre “Migliore”, il nuovo singolo di Roberta Cleo, scritto in collaborazione con Tiziano Sposato, Domenico Scarcello e Francesco Scarcella. Un inno al cambiamento, un brano dal sound elettronico, che parla di rivoluzione interiore, prodotto dalla stessa cantautrice, Diego Calvetti e Pio Stefanini. L’amore puro e ...