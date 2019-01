Parma | Faggiano incontra la Juve e fa il punto sul calciomercato | Kucka | Caceres e…

Calciomercato Parma - Faggiano allo scoperto sulle trattative : Calciomercato Parma – “Rog al Parma? Rog e’ un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Credo che lo vogliano tutti. Per noi non e’ facile competere con Schalke e Fiorentina. Noi siamo alla finestra. Ci sono contatti, ma non ci siamo dati una scadenza o una data”. Sono le dichiarazioni ds del Parma, Daniele Faggiano, ai microfoni di “Un Calcio Alla Radio”, su Radio CRC Targato Italia. ...

Calciomercato Parma - possibile il grande colpo a gennaio : Faggiano non smentisce : L’infortunio di Grassi, che ormai ha praticamente finito la stagione, e l’ormai declassamento di Stulac a una riserva impongono al Parma di reperire un centrocampista nell’ormai imminente sessione di mercato. Le voci recenti hanno associato ai crociati l’ex Inter e Lazio Hernanes, che potrebbe risultare un gran colpo per la squadra di D’Aversa. In merito al brasiliano, attualmente in forza all’Hebei ...

Parma - Faggiano : “Teniamoci la A - ma senza spese folli” : Fresco di rinnovo fino al 2020, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha incontrato oggi i giornalisti e ha parlato delle sue sensazioni e dei programmi del club crociato. “Sono contentissimo, penso che il rapporto con la società sia un rapporto vero; sono orgoglioso di rappresentare questa città, questi colori. Dopo tante sofferenze, siamo riusciti a portare la squadra dove la parmigianità voleva. Ora dobbiamo tenerci ...

