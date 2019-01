Coldiretti - nel 2019 olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 : Coldiretti, nel 2019 olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 È quanto emerso dallo studio "Salvaolio" presentato in occasione della protesta degli agricoltori italiani, scesi in piazza di fronte al Ministero delle Politiche Agricole per denunciare la mancanza di misure in favore dell'olivicoltura nella legge di ...

Coldiretti : nel 2019 olio straniero in 2 bottiglie 3 : Con il crollo dei raccolti nel nuovo anno le importazioni di olio di oliva dall’estero sono destinate a superare abbondantemente il mezzo miliardo di chili con il risultato che sul mercato nazionale più di due bottiglie di olio di oliva su tre conterranno prodotto straniero. E’ la situazione drammatica che emerge dallo studio “Salvaolio” della Coldiretti presentato in occasione della manifestazioni degli agricoltori scesi in piazza a Roma per ...

Coldiretti : Made in Italy da record - nel 2018 export per 42 miliardi : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%: Coldiretti traccia il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nelle campagne per salvare colture e animali : Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti delle anomalie ...

Manovra - Coldiretti : sul biogas attesi importanti incentivi nel Piacentino : Un settore in crescita quello delle birre artigianali che oltre a contribuire all'economia, assicura - precisa la Coldiretti - anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 ...

FESTE NATALIZIE IN AGRITURISMO - Coldiretti : CAMPANIA VERSO SOLD OUT. NELLA RETE AGRITURISMI 'CAMPAGNA AMICA' 6.000 COPERTI E 800 POSTI LETTO : ... alle istituzioni offrono un importante segnale con la volontà dei cittadini di sostenere nelle scelte di acquisto il vero Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro e il paesaggio dei diversi ...

Maltempo - Coldiretti : blackout nelle stalle terremotate : Il blackout elettrico manda in tilt aziende agricole e stalle nelle aree terremotate che hanno bisogno dell’elettricità per la conservazione degli alimenti, la mungitura degli animali e il funzionamento delle linee di distribuzione. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla sospensione dell’energia elettrica a causa di guasti alla rete provocati dalla neve nelle campagne di San Severino marche nell’area del cratere. Una situazione che – ...

Natale - Coldiretti : “Mai così tanto spumante nel mondo - esportazioni +13% “ : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico annuale delle vendite all’estero per un valore superiore a 1,5 miliardi, sulla base delle spedizioni registrate ...

Coldiretti : le mani della “Cupola” nel piatto degli italiani - affari per 21 - 8 miliardi : Dalle aziende agricole alla grande distribuzione fino ai ristoranti le mani della Cupola nel piatto degli italiani fanno affari per 21,8 miliardi di euro con attività che riguardano l’intera filiera del cibo e impattano sui prezzi e sulla sicurezza alimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’indagine della dda di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell’organizzazione. ...

Clima - Coldiretti : “Summit della COP 24 nell’anno più caldo di sempre per l’Europa” : La responsabilità del Summit di Katowice è aumentata da un 2018 che si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, in occasione del Summit sul Clima (Cop 24) in Polonia, la 24esima Conferenza delle parti della ...

Maltempo - danni nel Cosentino : Coldiretti lancia “regala una pecora” : “La rottura degli argini del fiume Crati, nel Cosentino, e la sua esondazione che ha colpito centinaia di ettari di agrumeti pregiati in piena raccolta, la morte di interi greggi di pecore e ancora decine di sfollati e danni alle abitazioni delle famiglie rurali rappresenta un ulteriore e preciso segnale che deve andare decisamente verso immediate misure di prevenzione non piu’ rinviabili”. La Coldiretti Calabria in una ...

“EatORIGINal-Unmask your food” - Coldiretti : sul cibo 10 allarmi al giorno nel 2018 : Nell’Unione Europea si sono verificati nel 2018 quasi dieci allarmi sul cibo al giorno che mettono in pericolo la salute dei cittadini e alimentano psicosi nei consumi per le difficoltà di confinare rapidamente l’emergenza. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha promosso a Bruxelles insieme ad altre nove organizzazioni l’Iniziativa Europea dei Cittadini “EatORIGINal – Unmask your food” per estendere l’obbligo di indicare ...

Manovra - Coldiretti : “+8% di vendite dei terreni agricoli nel 2018” : Aumento record dell’8,32% delle compravendite di terreni agricoli con ben 57.284 operazioni nel primo semestre del 2018, superiori di oltre quattro volte i 13.624 atti di acquisto che hanno riguardato nello stesso periodo i terreni edificabili. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti relativa al nuovo Rapporto dati statistici notarili dai quali si evidenzia il buon andamento delle aree agricole, che si ritrova anche nelle donazioni che ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...