Morte tifoso Inter | il pm | “Piovella deve rimanere in carcere” | bloccata una seconda auto ...

Morte tifoso Inter - nuova svolta : sono 8 gli indagati - coinvolta un’altra auto [DETTAGLI] : Novità importanti dopo gli ultimi Interrogatori e che riguardano la Morte del tifoso Daniele Belardinelli, l’ultra del Varese. Nel dettaglio sono complessivamente otto le persone indagate, 5 i tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese e anche altri più altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto ritenuta coinvolta nell’incidente, anche questa auto è ...

C’è un nuovo indagato per la Morte del tifoso interista Daniele Belardinelli : Un ragazzo napoletano di venticinque anni è indagato per la morte del tifoso interista Daniele Belardinelli, avvenuta durante gli scontri tra tifosi a circa due chilometri dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano prima della partita Inter-Napoli. Il ragazzo, un tifoso del Napoli,

Morte Belardinelli - indagato 25enne ultrà Napoli/ Ultime notizie - "guidava auto che ha ucciso tifoso a Milano" : Scontri prima di Inter-Napoli, indagato 25enne ultrà Curva Napoli per la Morte del tifoso Daniele Belardinelli: 'guidava l'auto che ha investito Dedè'

Morte Daniele Belardinelli - c'è la svolta : identificato tifoso che lo investì : A nove giorni dall"accaduto, le forze dell"ordine hanno identificato la persona che investì Daniele Belardinelli, nei pressi dello stadio Meazza, in zona San Siro, a Milano. Si tratta di un tifoso napoletano, che ha provato a cancellare le tracce di sangue rimaste sulla vettura e che ha comunque negato di aver travolto il 39enne. Ma per lui, ora, si profila la pesantissima accusa di omicidio volontario.Nella giornata di ieri, giovedì 3 gennaio, ...

Inter-Napoli - chi è il tifoso napoletano sospettato della Morte di Belardinelli : le tracce sulla sua auto : Gli agenti della Digos hanno individuato a Napoli l'uomo che avrebbe investito l'ultrà Davide Belardinelli la sera di Santo Stefano fuori da San Siro durante gli scontri di Inter-Napoli. L'ultrà napoletano aveva tentato di cancellare le tracce di sangue rimaste sulla sua Volvo, per poi negare alla p

Morte del tifoso interista - sequestrata una macchina a Napoli : Si tratta di una Audi station wagon presente in via Novara a Milano il 26 dicembre durante gli scontri tra interisti e napoletani. Altre due auto sono state individuate dai pm che indagano sulla Morte ...

Morte tifoso Inter - sequestrata auto a Napoli : controlli su altre due vetture : Morte tifoso Inter – E’ stata sequestrata un’Audi station wagon nell’inchiesta milanese condotta dalla Digos e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri in relazione alla Morte del tifoso Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese morto in seguito agli scontri prima di Inter-Napoli. Potrebbe essere quella che è passata sopra a Daniele ed è intestata in ...

Morte tifoso Inter - Marco Piovella è arrivato in Tribunale : E’ arrivato in Tribunale a Milano Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito agli scontri avvenuti a Milano lo scorso 26 dicembre prima della gara di campionato tra Inter e Napoli. L’ultras detto ‘il rosso’, il cui nome era stato indicato come ispiratore del raid da uno dei primi tre tifosi arrestati, è arrivato scortato dagli agenti della polizia ed è stato sottoposto ...

Uno dei capi degli ultras dell’Inter - Marco Piovella - è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla Morte del tifoso prima di Inter-Napoli : Uno dei capi degli ultras dell’Inter, Marco Piovella, è stato arrestato lunedì nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre a Milano. Del ruolo di Piovella negli

Morte tifoso : arrestato capo ultras dell'Inter : Si chiama Marco Piovella. L'arresto nell'ambito delle indagini sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-napoli del 26 dicembre scorso. Restano in cella altre tre persone - Marco Piovella ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo la Morte del tifoso varesino : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...

Morte tifoso Inter - la rivelazione di un ultras arrestato : ‘sequestrato’ l’audio shock : Novità importanti sugli scontri avvenuti prima della gara Inter-Napoli e che ha portato alla Morte di un tifoso nerazzurro. Uno dei tre ultras dell’Inter arrestati ha fatto il nome dell’organizzatore del raid, un appartenente alla curva. La notizia arriva dall’avvocato difensore, Mirko Perlino, all’uscita dal carcere di San Vittore, dove il Gip Guido Salvini sta ascoltando i tre tifosi. Inoltre l’audio che ...

Morte tifoso Inter - vietato l’ingresso di uno striscione : i tifosi della Lazio abbandonano la Curva : Protesta da parte dei tifosi della Lazio. La Curva Nord biancoceleste si è svuotata nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio in occasione della gara contro il Torino. E’ il gesto degli Irriducibili, in segno di protesta contro la decisione di non far entrare nello stadio, in occasione della gara di campionato, lo striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto in seguito agli ...

La Serie A torna in campo dopo la vergogna di San Siro e la Morte del tifoso dell’Inter : tra panchine bollenti ed avvincente corsa Champions e salvezza : dopo la vergogna di San Siro con i cori contro Koulibaly e gli scontri all’esterno dello stadio che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter, si torna in campo per la 19^ giornata, si gioca tutta sabato. Il turno inizio con il botto, in particolar modo la Juventus in campo con l’intenzione di riscattare il pareggio contro l’Atalanta, di fronte un altro osso durissimo, la Sampdoria. Momento straordinario per ...